Die Schweiz ist im letzten Test vor der anstehenden WM gegen Australien nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nach dem eher dürftigen Auftritt kommen die meisten Nati-Spieler bei den SRF-Usern nicht gut weg. Gerade mal drei Spieler holen sich genügende Noten ab: Dan Ndoye, Gregor Kobel und Miro Muheim.
Dahinter reihen sich Granit Xhaka und Johan Manzambi ein – sie erreichen die vier Sterne aber knapp nicht. Mit einer Drei wird Djibril Sow von den Abstimmenden als schwächster Nati-Akteur bewertet.
*Es können nur Spieler bewertet werden, die mindestens 15 Minuten zum Einsatz kamen.