Hier sehen Sie, wie die SRF-User die Nati-Spieler nach dem Testspiel gegen Australien bewertet haben.

Nur drei Spieler schaffen es in die Kategorie «genügend»

Legende: Überzeugt die Zuschauenden am meisten Dan Ndoye (vorne). Toto Marti Blick freshfocus

Die Schweiz ist im letzten Test vor der anstehenden WM gegen Australien nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Nach dem eher dürftigen Auftritt kommen die meisten Nati-Spieler bei den SRF-Usern nicht gut weg. Gerade mal drei Spieler holen sich genügende Noten ab: Dan Ndoye, Gregor Kobel und Miro Muheim.

Dahinter reihen sich Granit Xhaka und Johan Manzambi ein – sie erreichen die vier Sterne aber knapp nicht. Mit einer Drei wird Djibril Sow von den Abstimmenden als schwächster Nati-Akteur bewertet.

*Es können nur Spieler bewertet werden, die mindestens 15 Minuten zum Einsatz kamen.