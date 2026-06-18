Johan Manzambi hat dank seinem Joker-Einsatz gegen Bosnien-Herzegowina die Gunst der SRF-User gewonnen.

Legende: Dem einen lief es prächtig, dem anderen für einmal weniger Breel Embolo klatscht mit Johan Manzambi ab. Imago Images/Nayra Halm

Nach dem 4:1-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina ist die Hoffnung der Fussball-Schweiz auf eine erfolgreiche WM-Kampagne der Nati zurück. Mit vier Punkten aus zwei Partien ist dem Yakin-Team das Ticket für die K.o.-Phase kaum noch zu nehmen. Im abschliessenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Kanada geht es noch um den Gruppensieg.

Trotz des letztlich deutlichen Resultats gegen die Bosnier wurden die Nati-Spieler von den SRF-User durchaus kritisch bewertet. Die Ausnahme bilden die beiden Einwechselspieler Johan Manzambi (Note 5,7) und Ruben Vargas (5,4). Das Duo zeichnete für drei der vier Schweizer Treffer verantwortlich.

Am anderen Ende der Notenskala befindet sich Breel Embolo (3,8). Dem Stürmer wollte gegen die grossgewachsenen bosnischen Verteidiger trotz grossem Engagement nicht viel gelingen. Auch Michel Aebischer (3,8) und Fabian Rieder (3,9) erhielten von den SRF-Nutzern eine ungenügende Bewertung.

Es werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.