Wegen der (teuren) Tickets für die Fussball-WM 2026 gibt es Kritik. Dennoch kann die Fifa eine riesige Nachfrage vermelden. Noch können sich die Fans weiter um Billette bewerben.

Legende: Viel Show Wie hier an der WM-Auslosung erwartet die Fans an der WM 2026 wohl ein pompöses Rahmenprogramm. Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Trotz massiver Kritik an hohen Preisen verzeichnet die Fifa nach eigenen Angaben ein grosses Interesse an Tickets für die Fussball-WM 2026. Bis zur Hälfte der aktuellen Verkaufsphase habe es Anfragen für mehr als 150 Millionen Eintrittskarten von Fans aus mehr als 200 Ländern gegeben, teilte die Fifa am Montag mit.

Zufallsziehung bei Vergabe

Damit gebe es 30-mal mehr Anfragen als Tickets in dieser Phase zur Verfügung stehen. Dies sei die höchste Nachfrage in der WM-Geschichte – mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen ist es auch die grösste Weltmeisterschaft.

Die aktuelle Phase zur Bewerbung läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar um 17:00 Uhr Schweizer Zeit. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Anschliessend werden die Eintrittskarten durch eine Zufallsziehung vergeben. Es soll noch eine weitere Verkaufsphase geben.