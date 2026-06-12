Die Schweizer beginnen ihr WM-Abenteuer in Kalifornien. In einem Stadion, das Grossanlässe gewohnt ist.

Legende: Die Kulisse stimmt Rote Sitze, so weit das Auge reicht – aber kein Dach. Ezra Shaw/Getty Images

Es ist erst 4 Monate her, dass (fast) die ganze Sportwelt hierherblickte. Im Levi's Stadium – das an der WM zum San-Francisco-Bay-Area-Stadium wird – duellierten sich im 60. Super Bowl Seattle und New England, mit dem besseren Ende für die Seahawks. In der erst 12-jährigen Geschichte des Stadions war es bereits das zweite NFL-Endspiel nach 2015.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Spiel zwischen Katar und der Schweiz können Sie am Samstag live auf SRF zwei oder in der Sport App mitverfolgen. Ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf das Duell ein, Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Auf Radio SRF 3 wird die ganze Partie durchkommentiert.

So oder so fanden hier schon zahlreiche Highlights statt: Im Heimstadion des NFL-Teams San Francisco 49ers konnte man neben Konzerten und Fussball-Testspielen auch schon Wrestling-Matches und 2015 ein NHL-Spiel zwischen den San Jose Sharks und den LA Kings unter freiem Himmel bestaunen.

Rot-goldenes Blütenmeer

Nun gastiert die Fussball-WM rund 67 Kilometer südlich von San Francisco. Das Duell zwischen Katar und der Schweiz wird die erste von insgesamt sechs Partien sein. Bis zu 71'000 Fans können die Partien live mitverfolgen. Wichtig zu wissen: Das Stadion verfügt über kein Dach. In der Mittagshitze, die am Samstag erwartet wird (32 Grad sind angesagt), sind Sonnenhut und -crème essenziell.

Keine Augen dürften die Zuschauer für das haben, was sich über der Pressetribüne befindet: Auf dem stadioneigenen Dachgarten wird so viel wie möglich von dem angepflanzt, was an den Ständen und in den VIP-Logen verzehrt wird. Und als Hommage an die 49ers wurden Pflanzen angesät, die rot und golden blühen.

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