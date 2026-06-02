Legende: Im Regen von Edmonton erfolgreich Das kanadische Nationalteam. Jeff Vinnick/Getty Images

Auch ohne Captain und Bayern-Spieler Alphonso Davies, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung aktuell noch ausser Gefecht ist, hat Kanada das Testspiel in der WM-Vorbereitung gegen Usbekistan mit 2:0 gewonnen.

Beide Treffer gingen auf das Konto von Einwechselspielern. Erst war Jonathan Osorio in der 58. Minute erfolgreich, ehe Jayden Nelson in der Nachspielzeit für den Endstand sorgte. Tani Oluwaseyi hatte beide Treffer vorbereitet. Gespielt wurde in Edmonton.

Zum Abschluss gegen die Schweiz

Kanada startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina in die Heim-Weltmeisterschaft. Zweiter Gruppengegner am 19. Juni ist Katar, ehe das Team von Trainer Jesse Marsch am 24. Juni zum Abschluss der Vorrunde auf die Schweiz trifft.

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