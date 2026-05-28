Legende: Fällt wegen einer Wadenverletzung aus Neymar. Pedro Vilela/Getty Images

Neymar droht nach einem erneuten Rückschlag für den WM-Auftakt der brasilianischen Nationalmannschaft auszufallen. Wie der Teamarzt der «Seleçao» am Donnerstag mitteilte, hat sich der Rückkehrer eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen und muss zwei bis drei Wochen pausieren.

Brasilien startet am 14. Juni gegen Marokko in die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Die Berufung von Neymar war monatelang das grösste Fragezeichen vor der Nominierung beim fünffachen Weltmeister gewesen. Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der 34-jährige Rekordtorschütze (79 Tore in 128 Länderspielen) nicht mehr für Brasilien gespielt.

Die Vorbereitungsspiele der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag gegen Panama und am 6. Juni gegen Ägypten in Cleveland wird Neymar definitiv verpassen. Ob er rechtzeitig für die Partie gegen Marokko fit wird, ist fraglich – weitere Gegner in der Gruppe C sind Schottland und Haiti. Brasilien wartet seit dem Titelgewinn 2002 in Südkorea und Japan auf den 6. Triumph.