Einblick in die Garderoben der Fussball-Teams bekommt man selten. Vieles ist dort klar geregelt, auch die Sitzordnung.

In ihren jeweiligen Klubs ist es für die Spieler einfach, in der Garderobe ihren Platz zu finden. Im Heimstadion hat jeder seinen Stammplatz. Anders verhält es sich im Kreis der Nationalmannschaft. Beim Betreten der Kabine geht das grosse Suchen los. Wo ist mein Platz?

Für die Sitzordnung ist bei der Nati Roger Kaspar zuständig. Seit mittlerweile 7 Jahren amtet er als Materialwart und ist am Matchtag jeweils der erste in der Garderobe. Wenn später die Spieler kommen, sind ihre Trikots fein säuberlich und gut sichtbar aufgehängt. Schuhe, Socken und weiteres benötigtes Material liegt ebenfalls an jedem Platz bereit. Aber wer sitzt eigentlich neben wem? Und wieso?

Bei den Schweizer Spielern ist man sich uneinig, anhand welcher Faktoren Kaspar die Garderobe vorbereitet. Nach Nummer? Nach Startelf? Oder einfach nach Lust und Laune?

Im Audio-Beitrag oben erfahren Sie, was Ruben Vargas, Ardon Jashari, Michel Aebischer und Christian Fassnacht zum Garderoben-Innenleben sagen und dass bei der Sitzordnung durchaus auch Sympathie eine gewisse Rolle spielt.

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