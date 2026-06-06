Am Samstag trifft die Schweiz in San Diego auf Australien. Im Stadion, in dem einst Alex Morgan zurücktrat.

Legende: Eine Ikone des US-Frauenfussballs Alex Morgan. Kevork Djansezian/Getty Images

Wenn sich die Nati am Samstag im Test gegen Australien den ultimativen Schliff für die WM in den USA, Kanada und Mexiko holt, werden im Snapdragon Stadium wohl nur gut 6000 Fans Platz nehmen. An einem Samstagmittag (das Spiel beginnt um 12:00 Uhr Ortszeit) für ein Freundschaftsspiel Geld auszugeben, ist hier nicht jedermanns Sache.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den letzten WM-Test gegen Australien können Sie am Samstag live auf SRF zwei mitverfolgen. Ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf die Partie ein, um 21:00 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Dabei haben die Fussballfans in San Diego schon oft bewiesen, dass sie zahlreich sind. So war das Stadion etwa mit 34'506 Zuschauenden ausverkauft, als San Diego FC im letzten Jahr sein erstes Pflichtspiel in der MLS bestritt.

Eine Ikone trat hier ab

Und auch vor knapp zwei Jahren war es im Snapdragon Stadium rappelvoll, als eine Fussball-Legende ihre Schuhe an den Nagel hängte. Im September 2024 verabschiedeten sich mehr als 28'000 Fans von Alex Morgan, als sie ein letztes Mal für 13 Minuten für das NWSL-Team San Diego Wave auf dem Platz stand (ihre Rückennummer war die 13).

Morgan gilt als eine der wichtigsten Fussballerinnen der Geschichte. Neben ihren Erfolgen (zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin 2012 mit den USA, 123 Tore für ihr Land, zahlreiche Titel auf Klubebene) engagierte sie sich abseits des Feldes für die Rechte der Frauen im Spitzensport:

Sie war massgeblich daran beteiligt, dass das US-Frauenteam gleich bezahlt wird, wie das männliche Pendant.

Nach ihrer ersten Schwangerschaft setzte sie sich für Schwangere und Mütter im US-Sport ein und half mit, dass diese mittlerweile finanziell besser abgesichert sind.

Zudem war sie eines der ersten «Poster-Girls» im Frauenfussball und sorgte durch ihre Reichweite für grösseres Interesse der breiten Öffentlichkeit.

Im Snapdragon Stadium ist sie heute nicht nur durch ein Foto neben dem Spielerausgang verewigt. Sie übernahm nach dem Ende ihrer aktiven Karriere auch eine Minderheitsbeteiligung bei San Diego Wave und hat so weiterhin ein Wörtchen mitzureden.

Morgans Sonderstatus zeigte sich übrigens auch an ihrem letzten Spiel noch einmal: Ihre Abschiedspartie im September 2024 war der erste Wettkampf im US-Frauensport, der von mehreren TV- und Streamingdiensten gleichzeitig gezeigt wurde. Das Spiel der Nati am Samstag gibt es indes nur bei der SRG zu sehen ...