Wer im Kilt an die WM-Spiele der Schotten will, muss den dazu gehörenden Beutel am Eingang zum Stadion nicht abgeben.

Legende: «Good News» für die «Tartan Army» Der Kilt darf samt Sporran mit rein in die WM-Stadien. Imago/Anadolu Agency

Grosse Freude bei den schottischen Fussballfans: Extra für sie wird der Weltverband Fifa im Sommer bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA seine strengen Sicherheitsbestimmungen etwas lockern.

Konkret dürfen die Schotten bei den Spielen ihres Teams auch den traditionellen Pelz- oder Lederbeutel vor dem Kilt tragen – obwohl der sogenannte Sporran eigentlich gegen die Stadionordnung bei der WM verstösst. Dem schottischen Fussball-Verband SFA gelang es jedoch, eine entsprechende Vereinbarung mit der Fifa zu treffen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Eigentlich nur kleinere oder durchsichtige Taschen erlaubt

Der Sporran gehört zum traditionellen Schottenrock (Kilt), den Fans der «Tartan Army» auch gern bei den Spielen ihrer Nationalmannschaft tragen. Er ist eine wichtige Ergänzung des Kleidungsstücks, weil der Kilt an sich keine Taschen hat. In Konflikt mit der Stadionordnung kommt der Beutel deshalb, weil bei der WM eigentlich nur Taschen erlaubt sind, die deutlich kleiner oder durchsichtig sind.