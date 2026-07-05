Legende: Stehen sich auch 2026 wieder gegenüber Kylian Mbappé (l.) und Achraf Hakimi im WM-Halbfinal 2022. Imago/Uwe Kraft (Archiv)

Momentan ist an der WM in Nordamerika Achtelfinal-Zeit. Die letzte Begegnung in der zweiten K.o.-Runde wird am späten Dienstagabend um 22:00 Uhr die Partie Schweiz - Kolumbien sein. Dann stehen sämtliche Viertelfinals fest. So schauen sie aus:

1. Viertelfinal: Frankreich vs. Marokko

Spieldatum: Donnerstag, 9. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: Foxborough (Boston), USA – Kapazität: 65'000

Bisheriges WM-Duell: Frankreich - Marokko 2:0 (2022, Halbfinal)

Im Kampf um das 1. Halbfinal-Ticket kommt es zum Duell zwischen Frankreich und Marokko. Vor 4 Jahren standen sich die beiden Teams in der Vorschlussrunde gegenüber. Damals setzte sich das Team von Didier Deschamps dank Toren von Théo Hernandez und Randal Kolo Muani mit 2:0 durch. In insgesamt 6 Aufeinandertreffen bisher setzte es 4 Siege für «Les Bleus» und 2 Unentschieden ab. An der Ostküste der USA will Marokko nun aber seinen 1. Sieg einfahren und sein WM-Märchen fortsetzen.

2. Viertelfinal: Spanien vs. Belgien

Spieldatum: Freitag, 10. Juli, um 21:00 Uhr

Spielort: Los Angeles, USA – Kapazität: 70'000

Bisherige WM-Duelle: Spanien - Belgien 1:1 n.V., 4:5 n.P. (1986, Viertelfinal), Belgien - Spanien 1:2 (1990, Gruppenphase)

Zwischen Spanien und Belgien kommt es 40 Jahre später zur Viertelfinal-Neuauflage. Damals am 22. Juni 1986 behielten die «Roten Teufel» im mexikanischen Puebla im Elfmeterschiessen die Oberhand. Die Revanche gelang den Spaniern 4 Jahre später bei der WM in Italien, als sie mit einem 2:1-Erfolg in Verona den Gruppensieg perfekt machten. Beim Wiedersehen am Freitag in Los Angeles wird Spaniens Goalie Unai Simon versuchen, seine weisse Weste zu wahren und damit seinen WM-Rekord (609 Minuten ohne Gegentor) weiter auszubauen.

3. Viertelfinal: Norwegen vs. England

Spieldatum: Samstag, 11. Juli, um 23:00 Uhr

Spielort: Miami, USA – Kapazität: 65'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Erling Haaland gegen Harry Kane: Die Fans im Miami-Stadion können sich auf ein Duell zweier Tormaschinen freuen. Norwegens Haaland traf bei dieser WM bisher 7 Mal, Englands Kane «nur» 6 Mal. Beide Mittelstürmer waren massgeblich am Weiterkommen ihrer Teams – gegen Brasilien (2:1) respektive gegen Mexiko (3:2) – beteiligt. Dieses Aufeinandertreffen im WM-Viertelfinal ist das 1. Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften seit mehr als 33 Jahren. Damals in der Quali für die WM 1994 blieb England 2 Mal sieglos (1:1, 0:2).

4. Viertelfinal: Argentinien/Ägypten vs. Schweiz/Kolumbien

Spieldatum: Sonntag, 12. Juli, um 03:00 Uhr

Spielort: Vancouver, Kanada – Kapazität: 52'497

Service zur FIFA WM 2026