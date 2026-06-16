21:00 Uhr: Frankreich – Senegal

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500

New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:05 Uhr

20:05 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Peter Zeidler und Martina Moser

Als amtierender Weltmeister trat Frankreich 2002 gegen Senegal zur Endrunde in Südkorea und Japan an. Ein Tor des ehemaligen GC- und Xamax-Mittelfeldspielers Papa Bouba Diop liess in Seoul aber den Aussenseiter jubeln. 24 Jahre später verspricht das Duell wieder grosse Spannung. Senegal rechnet sich auch bei der Neuauflage einiges aus. Das Kader ist gespickt mit Spielern aus den Top-5-Ligen. Gegen das Starensemble von Didier Deschamps mit einem summierten Marktwert von 1,5 Milliarden Euro (Quelle: transfermarkt.com) dürfte es indes schwierig werden.

23:20 Uhr: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft erfahren Sie hier.

00:00 Uhr: Irak – Norwegen

Spielort: Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:45 Uhr

In der «Hammergruppe» I möchte auch Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland ein Wörtchen mitreden. Ein Sieg gegen den Irak ist dabei schon fast Pflicht. Bei der letzten WM-Teilnahme 1998 gelang den Norwegern dank eines überraschenden 2:1-Erfolgs über Brasilien im letzten Gruppenspiel der Sprung in den Achtelfinal. Das Erreichen der K.o.-Phase ist für den Geheimfavoriten diesmal das Minimalziel.

03:00 Uhr: Argentinien – Algerien

Spielort: Kansas-City-Stadion, USA, Kapazität: 73'000

Kansas-City-Stadion, USA, Kapazität: 73'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Nachdem er sich zuletzt mit muskulären Beschwerden herumgeplagt hatte, meldete sich Lionel Messi im letzten Vorbereitungsspiel (3:0 gegen Island) rechtzeitig mit einem Tor zurück. Der 38-Jährige will Argentinien bei seiner wohl letzten WM zur Titelverteidigung führen. Der gewiefte Taktiker Vladimir Petkovic wird sich einiges ausdenken müssen, um die Kreise des Superstars zu stören. Der ehemalige Coach der Schweizer Nati steht seit 2024 bei Algerien an der Seitenlinie. Vor dem Turnier wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Am Afrika Cup erreichte Algerien Anfang Jahr den Viertelfinal.

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06:00 Uhr: Österreich – Jordanien

Spielort: San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000

San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 05:50 Uhr

Ralf Rangnicks Team bekommt es zum Auftakt mit dem wohl schwächsten Gruppengegner zu tun. Angesichts der guten Vorbereitung dürfte Jordanien keine grosse Hürde für das Team darstellen, das zur Hälfte aus Profis aus der deutschen Bundesliga besteht. Bereits vor dem Startspiel gab es «Good News» für Österreich: Rangnicks Vertrag wurde vorzeitig bis 2028 verlängert. Nun können sich alle Beteiligten voll aufs Sportliche konzentrieren. «Viele Nationen haben uns noch nicht wirklich auf dem Schirm. Wir wollen überraschen», sagt der Deutsche.

Legende: Einer der Hoffnungsträger im österreichischen Team Marcel Sabitzer. imago images/DeFodi Images

08:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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