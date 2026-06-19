Brasilien und Marokko streben im 2. Gruppenspiel den 1. Sieg an. Mit den USA und Australien treffen die beiden Auftaktsieger aufeinander.

21:00 Uhr: USA – Australien

Spielort: Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr

20:10 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Bruno Berner und René Weiler

Im Duell der beiden Auftaktsieger in der Gruppe D geht es quasi schon um den Einzug in die K.o.-Phase. Sowohl Co-Gastgeber USA als auch Australien können mit einem Sieg einen grossen Schritt Richtung Sechzehntelfinal machen. Während die US-Boys mit einem überzeugenden 4:1-Sieg über Paraguay in das Turnier starteten, überraschten die Australier mit einem 2:0 gegen die Türkei. Die beiden Teams treffen erstmals an einer WM aufeinander. Das letzte Duell – ein Freundschaftsspiel im Oktober 2025 – entschieden die USA mit 2:1 für sich.

23:20 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

00:00 Uhr: Schottland – Marokko

Spielort: Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:50 Uhr

Beide Teams können auf einen gelungenen WM-Einstand zurückblicken: Schottland startete mit einem knappen 1:0-Erfolg über Haiti ins Turnier, Marokko knöpfte Rekord-Weltmeister Brasilien ein 1:1 ab. Marokko hat gute Erinnerungen an europäische Gegner: Nur eines der letzten 6 WM-Spiele gegen ein Team aus Europa ging verloren (2018, 0:1 gegen Portugal). Schottlang hingegen peilt den 2. Sieg in Folge an einem grossen Turnier an – das wäre ein Novum für die «Bravehearts».

02:30 Brasilien – Haiti

Spielort: Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:00 Uhr

Über die Favoritenrolle muss bei dieser Affiche nicht diskutiert werden: Alles andere als ein Sieg von Brasilien (Nummer 6 der Fifa-Weltrangliste) über Haiti (84) wäre eine faustdicke Überraschung. Die Haitianer haben bislang sämtliche ihrer 4 WM-Spiele verloren. Noch nicht dabei sein wird Neymar, der Brasilien wegen einer Verletzung weiterhin fehlt und die Reise nach Philadelphia nicht mitgemacht hat.

05:00 Uhr: Türkei – Paraguay

Spielort: San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000

San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 04:50 Uhr

Verlieren verboten! Nach den Auftaktniederlagen kommt es sowohl für die Türkei als auch für Paraguay im ersten Direktduell an einer WM bereits zu einem «Endspiel». Bei einer weiteren Niederlage rückt der Traum vom Einzug in die Sechzehntelfinals in weite Ferne. Für Paraguay spricht die jüngere Bilanz allerdings nur bedingt: Von den letzten 14 WM-Partien gegen europäische Teams konnten sie lediglich 2 für sich entscheiden. Auch die Türkei blickt nicht auf überzeugende Resultate zurück – neun der letzten 13 Spiele bei grossen Turnieren gingen verloren.

07:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

FIFA WM 2026