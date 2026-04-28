Durch die höhere Anzahl an WM-Spielen drohen mehr Sperren – das will die Fifa mit einer neuen Regelung verhindern.

Legende: Eine Karte mit Folgen Argentiniens Gonzalo Montiel fehlte an der WM 2022 im Halbfinal gelbgesperrt. Imago/Shutterstock

Der Fussball-Weltverband Fifa entschärft die Regeln für Sperren durch gelbe Karten bei der Weltmeisterschaft in anderthalb Monaten. Die Verwarnungen sollen nicht nur wie bislang üblich nach den Viertelfinals, sondern erstmals bereits nach den drei Gruppenspielen gestrichen werden.

Diese Regelung soll bei der Sitzung des Fifa-Councils am Dienstag bestätigt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Zuerst hatte die britische BBC darüber berichtet.

Mehr Spiele, grössere Gefahr

Im Normalfall sind Spieler nach der zweiten gelben Karte im Turnierverlauf für eine Partie gesperrt. Durch die Ausweitung der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) von 32 auf 48 Teams kommt eine weitere K.o.-Runde mit 32 Mannschaften hinzu.

Damit erhöht sich die Gefahr für die Spieler, gelbgesperrt aussetzen zu müssen und beispielsweise im Halbfinal zu fehlen. Dem soll die neue Regelung entgegenwirken.

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