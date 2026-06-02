ESTA noch in Abklärung: Embolo nicht mit an Bord

Legende: Mit einer verspäteten Einreise hat er wohl nicht gerechnet Breel Embolo. Freshfocus/Philipp Kresnik

Breel Embolo konnte nicht wie geplant mit der Schweizer Nati am Dienstagmittag in Richtung Los Angeles abheben.

Das ESTA des Nati-Stürmers, die Reisegenehmigung für die USA, befindet sich noch in Abklärung.

Wann Embolo zum Nationalteam nachrückt, ist noch nicht klar. Es soll aber zeitnah der Fall sein.

Paukenschlag am Zürcher Flughafen: Kurz vor dem Abflug des Schweizer Nationalteams nach Los Angeles am Dienstag um 13:00 Uhr wird bekannt, dass ein Spieler im Flieger fehlt. Stürmer Breel Embolo konnte nicht wie geplant mit der Nati in die USA reisen. Das Problem: Embolos Reisedokument muss noch abgeklärt werden.

Gemäss SFV war Embolos ESTA, das elektronische Reisegenehmigungssystem für Reisen in die Vereinigten Staaten, am Dienstagmorgen zunächst noch bewilligt worden. Um 10:30 Uhr, zweieinhalb Stunden vor dem geplanten Abflug, erhielt der Schweizerische Fussballverband aber die Information, dass Embolos ESTA nochmals in Abklärung geht.

Der SFV steht mit den Behörden in Kontakt und geht davon aus, dass Embolo entweder noch am Dienstag oder tags darauf in die USA nachfliegen wird.

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