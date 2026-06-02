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Test-Knüller in Rijeka live Kroatien und Belgien proben den Ernstfall

Das Testspiel zwischen Kroatien und Belgien am Dienstag in Rijeka ist auch ein Treffen der Altstars.

02.06.2026, 08:36

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Zwei Männer in Sportkleidung auf einem Fussballplatz, einer läuft und einer hockt.
Legende: Führte Kroatien zu grossen Erfolgen Luka Modric. imago images/Pixsell

Nach dem 2. Platz bei der WM 2018 und dem 3. Platz bei der WM 2022 unterschätzt Kroatien niemand mehr. In der WM-Qualifikation gewannen die Kroaten 7 von 8 Spielen und gaben nur beim 0:0 in Tschechien Anfang Oktober 2025 Punkte ab. Die grosse Frage lautet, ob die Mannschaft von Coach Zlatko Dalic ohne die ganz grosse Blutauffrischung erneut weit kommen kann.

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Das WM-Vorbereitungsspiel zwischen Kroatien und Belgien können Sie am Dienstag ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei verfolgen.

Auf den 40-jährigen Luka Modric und seine Kollegen wartet mit England, Ghana und Panama eine starke Gruppe. Apropos junges Blut: Der erst 19-jährige Luka Vuskovic hat sich dank einer starken Saison beim Hamburger SV für die Startelf an der Seite von Josko Gvardiol (Manchester City) in Position gebracht.

Bei Belgien dreht sich weiterhin alles um Kevin De Bruyne. Der 34-jährige Stratege von Napoli gehört ebenso der goldenen Generation an wie Goalie Thibaut Courtois (34, Real Madrid) und Romelu Lukaku (33, Napoli). Letzterem fehlt nach Querelen in Neapel aber die Spielpraxis. Doch seit Rudi Garcia von Domenico Tedesco das Traineramt bei den «Roten Teufeln» übernahm, scheinen die Belgier wieder als Team vereint.

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