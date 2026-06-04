Für die Franzosen steht am Donnerstag der zweitletzte WM-Test an.

Legende: Dürfte am Donnerstag im Fokus stehen Frankreichs Kylian Mbappé. Keystone/Nick Wass

Eigentlich geht es nicht mehr darum, ob Kylian Mbappé der erfolgreichste französische National-Torschütze der Geschichte werden wird, sondern nur noch darum, wann. Aktuell steht der Real-Stürmer bei 56 Treffern und liegt damit noch ein Tor hinter Rekordmann Olivier Giroud.

Die erste von zwei Chancen bereits vor der WM bietet sich Mbappé am Donnerstag in Nantes im Test gegen die Elfenbeinküste. 4 Tage später steht für «Les Bleus» die letzte Standortbestimmung gegen Nordirland an.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Testspiel zwischen Frankreich und der Elfenbeinküste am Donnerstag ab 21:00 Uhr live auf SRF zwei. Anpfiff ist um 21:10 Uhr.

Schnappt sich Mbappé auch Klose?

Da die frischgebackenen Champions-League-Sieger Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Bradley Barcola von PSG wohl noch geschont werden, dürfte Mbappé sicher in der Startelf stehen.

Auf Seiten der Elfenbeinküste darf man gespannt sein auf die Auftritte der beiden vielversprechenden Flügelspieler Yan Diomandé (RB Leipzig) und Amad Diallo (Manchester United).

Mbappé, der mit den Franzosen am 16. Juni gegen den Senegal in die WM starten wird, könnte dann einen weiteren Torrekord anpeilen: 4 Treffer fehlen ihm noch zum höchsten Endrunden-Total des Deutschen Miroslav Klose (16).

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