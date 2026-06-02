Belgien gewinnt ein Testspiel auswärts in Rijeka gegen Kroatien mit 2:0.

Youri Tielemans nach einer Ablenker-Orgie und Romelu Lukaku in der Nachspielzeit sind erfolgreich.

Es bedurfte eines pfeilschnellen Jérémy Dokus und einer ungeplanten Abfolge an Ablenkern, um Youri Tielemans die perfekte Vorarbeit zu liefern. Sein Teamkollege Doku setzte sich über die linke Seite bestechend durch, die Hereingabe des Flügelspielers sprang via drei verschiedene Füsse Tielemans vor das Visier, dieser stellte mühelos auf 1:0 (38. Minute). Erst in der Nachspielzeit fiel das 2:0: Der eingewechselte Routinier Romelu Lukaku entwischte der Abwehr.

Gastgeber Kroatien war zwar bemüht, vor allem in der 2. Halbzeit aber mit wenig zündenden Ideen. Der 40-jährige Altstar Luka Modric blieb im zentralen Mittelfeld mehrheitlich blass. Bei Belgien orchestrierte Kevin De Bruyne hinter der Spitze. Der 34-Jährige konnte seine Klasse hin und wieder aufblitzen lassen. Beide Teams hatten im 2. Durchgang je einen gefährlichen Lattenkopfball zu verzeichnen.

Kroatien wird auch zum WM-Auftakt gleich auf einen Brocken treffen: Am 17. Juni wartet im 1. Gruppenspiel England. Belgien bestreitet seine Auftaktpartie zwei Tage zuvor gegen Ägypten.

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