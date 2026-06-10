Argentinien schlägt Island bei der WM-Generalprobe 3:0. Auch andere WM-Teilnehmer holen sich den letzten Schliff.

Messi meldet sich mit Penaltytor zurück – Nullnummer für Senegal

Legende: Brauchte nach seiner Einwechslung keine Anlaufzeit Lionel Messi. Keystone/AP/Butch Dill

Die WM kann für Argentinien kommen. Der Titelverteidiger setzte sich im letzten Vorbereitungsspiel in Auburn (Alabama) gegen Island 3:0 durch. Lionel Messi, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung hatte pausieren müssen, gab dabei ein starkes Kurz-Comeback.

Nur zwei Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung verwertete er in der 72. Minute einen Foulpenalty zum 2:0. Nach einem perfekten Steilpass Messis war Lautaro Martinez im Strafraum zu Fall gebracht worden. Die weiteren Torschützen Argentiniens waren Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.). Beim WM-Auftakt am 17. Juni gegen Algerien dürfte Messi sein 200. Länderspiel bestreiten.

Keine Tore zwischen Senegal und Saudi-Arabien

Im Duell zweier weiterer WM-Teilnehmer trennten sich Senegal und Saudi-Arabien in San Antonio torlos. Die Westafrikaner beendeten die Partie nach der gelb-roten Karte gegen Nicolas Jackson in der 84. Minute zu zehnt.

Eine missglückte Hauptprobe erlebten die Demokratische Republik Kongo (1:2 gegen Chile) und der Irak (0:2 gegen Venezuela).

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