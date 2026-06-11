Legende: Knappe Kiste Cristiano Ronaldo muss auf sein 144. Länderspieltor warten. Keystone/PAULO CUNHA

Portugal hat zum Abschluss der WM-Vorbereitung ein Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen Nigeria gab es in Leiria einen 2:1-Heimsieg. Cristiano Ronaldo, der als einziger Feldspieler der Startelf auch nach dem Seitenwechsel noch auf dem Rasen stand und seine sechste WM-Endrunde (Rekord) bestreitet, vergab mehrere Chancen. Auf sein 144. Länderspieltor muss er noch etwas warten.

Chelseas Pedro Neto brachte Portugal (23.) in Führung, noch vor dem Seitenwechsel kamen die nicht für die WM qualifizierten Nigerianer durch Akor Adams (37.) zum Ausgleich. Juve-Stürmer Francisco Conceicao (75.) erzielte das Siegtor für die Gastgeber im Estadio Dr. Magalhaes Pessoa.

England braucht Geduld

Die Generalprobe der englischen Nationalmannschaft wurde derweil wegen eines heftigen Gewitters verschoben. Ursprünglich hätten die WM-Mitfavoriten um 22 Uhr (MESZ) in Orlando gegen Costa Rica antreten sollen. Der Anpfiff wurde dann um eine Stunde nach hinten gelegt.