Die offizielle Begründung ist die Nähe zum Spielort Los Angeles. Der Krieg zwischen den USA und Iran wird nicht erwähnt.

Legende: Im Dauer-Exil Irans Nationalteam im WM-Trainingslager im türkischen Antalya. Imago/Anadolu

Das iranische Nationalteam schlägt sein Quartier bei der anstehenden WM nicht wie ursprünglich geplant in den USA, sondern in Mexiko auf. Das Camp werde von Tucson im US-Bundesstaat Arizona in die mexikanische Grenzstadt Tijuana verlegt, teilte Mehdi Tadsch, Präsident des iranischen Fussballverbandes, mit.

Als offiziellen Grund nannte er die Entfernung nach Los Angeles, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreitet. Durch die Nähe des Quartiers zur US-amerikanischen Grenze betrage die Anreise nach Los Angeles nur eine knappe Stunde.

Visa-Probleme «weitestgehend» geklärt

Durch den Ortswechsel des WM-Lagers seien für die iranische Nationalmannschaft auch die Probleme im Zusammenhang mit Visa und der Einreise weitestgehend geklärt, sagte der Verbandspräsident weiter.

Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt. Kein Thema in der Mitteilung war der seit Ende Februar andauernde militärische Konflikt zwischen den USA und Iran.