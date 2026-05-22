Thomas Tuchel sorgt bei Englands WM-Kader für Überraschungen. Auch weil Al-Ahlis Ivan Toney mit dabei ist.

Legende: Steht überraschend nicht im Aufgebot der «Three Lions» Trent Alexander-Arnold. IMAGO / Joan Gosa

Thomas Tuchel und die Qual der Wahl. Der deutsche Trainer des englischen Nationalteams bietet etliche prominente und verdiente Spieler nicht für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf. So müssen Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) und die Offensivkräfte Cole Palmer (Chelsea) und Phil Foden (Manchester City) zu Hause bleiben.

Mit Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest sowie Dominic Calvert-Lewin (Leeds) bekamen auch die beiden derzeit besten englischen Torschützen der Premier League kein Ticket. Dafür aber sensationell Angreifer Ivan Toney vom saudi-arabischen Klub Al-Ahli.

Kane und Bellingham als Aushängeschilder

Auf dem Weg zum ersehnten Titel werden die «Three Lions» von Captain Harry Kane (Bayern München) und Jude Bellingham (Real Madrid) angeführt. auch Mittelfeldantreiber Declan Rice vom neuen Meister Arsenal kommt eine Schlüsselrolle zu.

England trifft in der auf dem Papier spektakulären Gruppe L auf Kroatien, Ghana und Panama. Gleich zum Auftakt am 17. Juni kommt es zum europäischen Aufeinandertreffen.

Englands WM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Tor: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (ManCity). Verteidigung: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Leverkusen), John Stones (ManCity), Marc Guehi (ManCity), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (ManCity), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle). Mittelfeld: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (ManUtd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal). Angriff: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).

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