Der Winterthurer ist Trainer in Washington D.C. Zumindest in der US-Hauptstadt hält sich das WM-Fieber in Grenzen.

Seit Sommer 2025 nennt René Weiler Washington D.C. sein Zuhause. Der Winterthurer amtet als Cheftrainer beim MLS-Klub D.C. United. Dass in Kürze die WM in Übersee beginnt, merke man kaum. «Von einer Euphorie bekomme ich gar nichts mit. Es gibt keine Anzeichen, dass demnächst eine WM stattfindet», sagt der 52-Jährige.

Das kommt nicht von ungefähr. Der Fussball ist in den USA 32 Jahre nach der letzten Heim-WM zwar deutlich professioneller aufgestellt, doch die ganz grosse Aufmerksamkeit gehört noch immer anderen Sportarten. American Football, Basketball, Eishockey und Baseball haben die Nase vorn.

Die Show gehört dazu

Dies spürt auch Roman Bürki, der seit Juli 2022 bei St. Louis City als Goalie engagiert ist. Was er vor allem merkt: «Es ist mehr ein Fest. Die Zuschauenden kommen nicht nur wegen des Spiels, sondern vor allem wegen des ganzen Drumherum.»

Auch bei der anstehenden WM ist die grosse Party fester Bestandteil. Beim Final am 19. Juli in New Jersey ist zum ersten Mal eine Halbzeitshow geplant.

FIFA WM 2026