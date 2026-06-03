Das WM-Abenteuer hat für die Schweizer Nati begonnen. Sie ist 11 Tage vor dem ersten Gruppenspiel in den USA angekommen.

Legende: Ein Flugzeug im Zeichen der Nati Rot überzogene Sitze so weit das Auge reicht. SFV

Da dürften die Nati-Cracks nicht schlecht gestaunt haben, als sie die Maschine am Gate D38 des Flughafens Zürich betraten: Um den «WM-Spirit» auch bei den «normalen» Passagieren zu wecken – und natürlich auch als gut getimte Marketing-Aktion –, hingen fein säuberlich drapiert über sämtlichen Sitzplätzen rote Nati-Shirts. Sie verwandelten die Boeing 777 der Swiss vor dem Abflug an die Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko in ein rotes Farbenmeer.

Basis in San Diego

Eine rund 11,5-stündige, ruhige Reise später landete das Flugzeug um 16:00 Uhr Ortszeit auf dem Los Angeles International Airport. Nach Erledigung der Einreiseformalitäten und längerem Warten auf das Gepäck ging es für den Nati-Tross im Car direkt weiter nach San Diego, wo er am Dienstagabend im Hotel eintraf.

Hierhin wird sich die Mannschaft in den kommenden Wochen jeweils zwischen den Spielen zurückziehen, auf einem nahegelegenen Platz täglich trainieren sowie ihre Medienaktivitäten abhalten. Unterbrochen wird die Routine bis zum WM-Start am 13. Juni in San Francisco gegen Katar mit einem Testspiel am 6. Juni gegen Australien. Auch dieses wird in San Diego stattfinden.