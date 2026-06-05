Die Schweiz und Australien liegen auf der Landkarte rund 15'000 Kilometer voneinander entfernt, in seiner Brust sind sie jedoch eng verwoben: Liam Chipperfield, der Sohn von Scott, seinerseits FCB-Kultheld und 68-facher australischer Nationalspieler.

Chipperfield senior war bei zwei Weltmeisterschaften dabei: 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika. Liam begleitete ihn damals: «Das waren schöne Erlebnisse. Es gibt nicht viele Spieler, die das Privileg haben, an einer WM zu spielen. Von daher ist es sehr speziell, dass mein Vater an zwei dabei war.»

Liam Chipperfield möchte in die Fussstapfen seines Vaters treten: «Es ist auch mein Traum, an einer WM teilzunehmen.» Als australisch-schweizerischer Doppelbürger wäre er für beide Nationen spielberechtigt. Als Junior hat er sämtliche internationalen Partien für die Schweiz absolviert, aktuell ist er Teil der U21.

Derzeit ist Liam Chipperfield beim FC Sion engagiert, doch anders als sein Vater, peilt er den Sprung ins Ausland an. «Auch, um mich für die Nationalmannschaften aufzudrängen.»