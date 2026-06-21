Gegen Kap Verde blieb der Europameister blass. Gegen Saudi-Arabien will Spanien an der WM das EM-Gesicht zeigen.

Spanien und die Frage: Sehen wir die EM- oder die WM-«Roja»?

Legende: Müssen ein paar Gänge hochschalten Spaniens Mittelfeld-Motoren Rodri und Fabian Ruiz. Imago Images/Mutsu Kawamori

Vor dem Turnier wurde Spanien neben Frankreich am häufigsten als Topfavorit auf den Gewinn der WM-Trophäe in den USA, Kanada und Mexiko gehandelt. Dabei liest sich die WM-Statistik des amtierenden Europameisters in der jüngsten Vergangenheit alles andere als weltmeisterlich.

Seit Spanien 2010 seinen ersten und bisher einzigen Stern ergatterte, gewann die «Roja» an WM-Endrunden nur noch drei (!) ihrer zwölf Partien.

Die WM-Siege von Spanien seit 2014

Jahr Runde Resultat 2014 Vorrunde AUS 0:3 ESP 2018 Vorrunde IRN 0:1 ESP 2022 Vorrunde ESP 7:0 CRC

2014 in Brasilien war für Spanien als Titelverteidiger bereits nach der Gruppenphase Schluss. 2018 in Russland gegen Russland und vier Jahre später in Katar gegen Marokko bedeutete jeweils der Achtelfinal im Penaltyschiessen Endstation.

Alte Geister geweckt

Was den Spaniern nach der goldenen Generation um Andres Iniesta, Xavi, Sergio Ramos etc. fehlte, war vor allem die Vertikalität im Spiel nach vorne. Mit dem vielen Ballbesitz vermochten die Iberer nicht viel anzufangen, ihr Stil wurde für die Gegner immer berechenbarer und als Folge dessen ungefährlicher.

Diese Zeiten hat das aktuelle Nationalteam von Trainer Luis de la Fuente hinter sich gelassen – zumindest dachte man das nach der eindrücklichen und begeisternden EM-Kampagne 2024, welche im Titel mündete. Doch mit der Leistung im WM-Auftaktspiel gegen Kap Verde (0:0) weckten die Spanier wieder alte Geister. Viel quer, wenig längs, dazu auch noch fehlende Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Fragezeichen um Yamal und Williams

Am Sonntag gegen Saudi-Arabien wollen die Spanier wieder zu den Tugenden zurückfinden, welche sie an der EM vor zwei Jahren so stark gemacht hatten: Schnelle Passkombinationen und Angriffe über die Seiten. Das Problem ist nur: Beide Flügelspieler, welche an der EURO Mal für Mal den Unterschied ausmachten, sind nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das WM-Duell der Gruppe H zwischen Spanien und Saudi-Arabien in Atlanta am Sonntag ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Anpfiff ist um 18:00 Uhr.

Sowohl Lamine Yamal als auch Nico Williams verletzten sich im letzten Teil der Klub-Saison und befinden sich aktuell noch immer im Aufbau. Für 90 Minuten reichen die Kräfte noch nicht aus. Wie entscheidet sich de la Fuente – bringt der Trainer seine beiden Asse von Beginn an, um das Duell mit Saudi-Arabien möglichst früh zu entscheiden? Oder schont er sie wie im Auftaktspiel, um in der 2. Halbzeit allenfalls noch reagieren zu können?

Klar ist, im Vergleich zum Kap-Verde-Spiel wird es Änderungen in Spaniens Startelf geben. Das Experiment mit Gavi und Ferran Torres auf den Flügelpositionen im 4-3-3-System ist krachend gescheitert.

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