Bleibt der Iran der Fussball-WM im Sommer fern? Die Zeichen verdichten sich.

Legende: Posieren die iranischen Fussballer im Sommer auch in den USA? Aktuell sieht es nicht danach aus. Keystone/AP/Vahid Salemi

Irans Sportminister hat eine Teilnahme seines Landes an der WM in den USA angesichts des Krieges ausgeschlossen. Mit Blick auf die USA, die Ende Februar gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen hatten, sagte Ahmad Donjamali in einem TV-Interview: «Da diese korrupte Regierung unseren Führer ermordet hat, haben wir unter allen Umständen keine Bedingungen, um an der WM teilzunehmen.»

«Angesichts der bösartigen Massnahmen, die gegen Iran durchgeführt wurden, wurden uns innerhalb von acht oder neun Monaten zwei Kriege aufgezwungen, und mehrere Tausend unserer Menschen wurden getötet», sagte Donjamali weiter. «Daher haben wir definitiv keine Möglichkeit zu einer solchen Teilnahme.» Ob die Entscheidung des Ministers final ist und der Iran die Teilnahme wirklich boykottiert, blieb zunächst unklar.

Nach Angaben von Fifa-Boss Gianni Infantino habe US-Präsident Donald Trump erneut zugesichert, dass «die iranische Mannschaft natürlich herzlich» zur WM in die USA eingeladen sei. Iran trifft in der Gruppe G auf Neuseeland, Belgien und Ägypten, gespielt wird in Inglewood und Seattle.