Wegen des Ebola-Ausbruchs in ihrer Heimat soll sich die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo nach Angaben der US-Regierung vor der WM für 21 Tage in Isolation begeben.

Legende: Schwierige Vorzeichen für die WM Die Spieler der DR Kongo müssen sich 3 Wochen lang isolieren. Simon Barber/Getty Images

Wenn das Team der DR Kongo für die Fussball-WM in die USA einreisen will, müssen sich alle Mitglieder für 3 Wochen in einer «Blase» isolieren. Dies sagte der WM-Verantwortliche des Weissen Hauses, Andrew Giuliani, am Freitag.

Die Mannschaft Kongos will ihr Quartier bei ihrer 2. WM-Teilnahme nach 1974 (als Zaire) in der US-Metropole Houston aufschlagen. Im Kongo breitet sich derzeit das Ebolavirus aus. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Gefahr für die öffentliche Gesundheit «sehr hoch». Die Zahl der Verdachtsfälle liegt bei mehr als 700.

Fanveranstaltung abgesagt

Das Team befindet sich aktuell zur Turniervorbereitung in Belgien. Es hatte ein 3-tägiges Trainingslager in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa abgesagt und auch auf eine Abschiedsveranstaltung mit Fans verzichtet.

In Houston trifft die DR Kongo in der Gruppe K am 17. Juni zunächst auf Portugal. Weitere Vorrundenspielorte sind Guadalajara in Mexiko (Gegner Kolumbien) und Atlanta (Usbekistan).