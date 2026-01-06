Die schottischen Fussballfans freuen sich aufs erste WM-Spiel seit 1998. Das soll auch ausgiebig gefeiert werden.

Legende: Bekannt für exzessives Feiern Die schottischen Fans, genannt «Tartan Army». Keystone/DPA/MARIJAN MURAT

«Also, Freunde, ich kann heute bestätigen, dass ich dem Kronrat geschrieben und vorgeschlagen habe, den Montag – den Tag nach unserem Eröffnungsspiel – in Schottland zum Feiertag zu erklären», sagte Regierungschef John Swinney während einer Wahlkampfrede in Glasgow.

Der Vorschlag muss formal von König Charles III. abgesegnet werden und würde zunächst nur die Angestellten im öffentlichen Sektor betreffen, die der schottischen Regierung unterstehen. Andere Arbeitgeber könnten aber diesem Beispiel folgen.

Die Schotten spielen am Sonntag, 14. Juni, um 2 Uhr morgens (Ortszeit in Schottland) in East Rutherford gegen Haiti. Der Feiertag am Montag wäre ein zusätzlicher Tag zur Erholung. Schliesslich soll der Anlass würdig gefeiert werden, denn die Fans warten seit 28 Jahren auf den nächsten WM-Auftritt ihres Nationalteams.

Auf die Ankündigung bei der Wahlkampfveranstaltung gab es auch kritische Reaktionen. Swinney teilte den WM-Teil seiner Rede auf der Plattform X. In einigen Kommentaren wurde angezweifelt, dass ein Feiertag angemessen ist.