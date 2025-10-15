In seinem Machtkampf mit demokratisch regierten US-Städten setzt der US-Präsident die Ausrichtung der WM 2026 und seinen engen Draht zur Fifa als politisches Druckmittel ein.

Legende: Treffen sich immer wieder US-Präsident Donald Trump und Fifa-Präsident Gianni Infantino mit Kristi Noem, der Ministerin für innere Sicherheit, im August. Keystone/AP Photo/Jacquelyn Martin

Er könne Fifa-Präsident Gianni Infantino mit Leichtigkeit dazu bringen, Städte wie Boston als Austragungsorte für WM-Spiele zu streichen, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Weissen Haus. Dabei deutete der Republikaner einmal mehr Probleme mit angeblich ausufernder Kriminalität an.

Auf diese Weise versucht Trump seit Monaten, den Einsatz von Nationalgardisten in demokratisch regierten US-Grossstädten zu rechtfertigen – gegen den Willen der normalerweise dafür zuständigen Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten.

Was würde Infantino tun?

Angesprochen auf Bostons Bürgermeisterin Michelle Wu sagte Trump, sie schade ihrer eigenen Stadt. «Wenn jemand einen schlechten Job macht und ich den Eindruck habe, dass die Bedingungen (zur Ausrichtung von WM-Spielen) unsicher sind, dann würde ich Gianni anrufen und sagen: ‹Lass es uns woanders hinverlegen.› Und er würde es machen.»

Vermutlich wäre Infantino davon zwar nicht begeistert, ergänzte Trump. «Aber er würde es ohne Weiteres machen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es zu tun.» Die Fifa ist für eine Reaktion auf die Aussagen Trumps angefragt. Bostons Bürgermeisterin Wu erklärte in einer Stellungnahme, dass sich ihre Stadt darauf freue, Fans aus der ganzen Welt zu begrüssen.