Nach dem Unentschieden gegen Marokko wartet Haiti auf die Brasilianer. Alles andere als ein Sieg wäre eine Sensation.

Legende: Wollen gegen Haiti einen Sieg bejubeln Brasilianische Nationalspieler um Captain Marquinhos (Nr. 4). Keystone/AP/Frank Franklin II

Auf dem Papier könnte die Ausgangslage vor Brasilien vs. Haiti am 2. Spieltag der Gruppe C an der WM 2026 kaum deutlicher sein: Es ist die Partie mit dem grössten Abstand zwischen zwei Teams in der Weltrangliste. 78 Plätze trennen dort Brasilien (6.) und Haiti (84.). Ausserdem kassierte Brasilien in 3 Duellen mit dem Karibikstaat lediglich einen Treffer und erzielte deren 17. Beim letzten Aufeinandertreffen siegte die «Seleçao» an der Copa America 2016 mit 7:1.

Nun wird die Partie bekanntermassen nicht auf dem Papier, sondern auf dem Rasen gespielt und entschieden. Und dort gab es an dieser Weltmeisterschaft schon die eine oder andere Überraschung. Haushohe Favoriten wie die Schweiz (1:1 vs. Katar), Portugal (1:1 vs. DR Kongo) und allen voran Spanien (0:0 vs. Kap Verde) wurden ihren Ansprüchen nicht gerecht und liessen Punkte liegen.

Fehlstart wie seit 1978 nicht mehr?

Ein Punktgewinn Haitis gegen Brasilien wäre neben der unmittelbaren sportlichen Sensation aus mancher Hinsicht historisch: Es wäre der erste WM-Punkt für Haiti, das alle 4 bisherigen WM-Spiele verloren hat. Die Brasilianer ihrerseits haben seit 1978 an 11 Weltmeisterschaften in Folge immer mindestens eines der ersten beiden Spiele gewonnen.

Heuer ist dies trotz des 1:1 zum Auftakt gegen Marokko abermals möglich. An der WM 1978 fing sich die «Seleçao» nach zwei Unentschieden gegen Schweden und Spanien und beendete das Turnier als Dritte.

Erneut ohne Neymar

Beim Auftaktspiel gegen Marokko musste der ehemalige Superstar Neymar angeschlagen in die Zuschauerrolle schlüpfen. Auch gegen Haiti wird der Akteur des Santos FC nicht mittun können. Neymar wird auch nicht nach Philadelphia reisen, sondern im Basiscamp in New Jersey weiter seine Reha bestreiten.

Der 34-jährige Neymar ist schon lange nur noch ein Schatten seiner selbst. Seit dem Wechsel im Sommer 2023 von PSG hatte er sich noch mehr mit Verletzungen herumzuschlagen als zuvor schon. Dies wirkte sich auch auf seine Karriere im Nationalteam aus: Lediglich 4 Partien absolvierte er seither für die «Seleçao», die letzte im Oktober 2023 (0:2 vs. Uruguay). Nun muss er sich weiter gedulden.

WM 2026