Brasilien und Marokko führen die Gruppe C an der WM 2026 als Favoriten an. Dazu kommen Schottland und Haiti.

Legende: In der Gruppe C in der Favoritenrolle Brasilien und Vinicius Jr. Imago/Victor Euleterio

Die Kräfteverhältnisse

Mit Brasilien – Rekordweltmeister und Weltnummer 6 – und Afrika-Cup-Sieger Marokko sind in der Gruppe C gleich zwei Top-Nationen – eine Seltenheit an dieser WM. Die Brasilianer sind das einzige Land, das seit 1930 an jeder WM teilgenommen hat. In Nordamerika treten sie zum 23. Mal an. Brasilien träumt weiterhin vom ersten Titel seit 2002. Zum engsten Kreis der Favoriten zählt man heuer aber nicht. Das von Carlo Ancelotti trainierte Team qualifizierte sich nur als 5. der südamerikanischen Gruppe für die WM. Besonders offensiv hat Brasilien mit Raphinha und Vinicius Jr. aber einiges zu bieten.

Marokko schaffte die Quali für die WM mit 8 Siegen in 8 Spielen souverän. Die Nordafrikaner überraschten vor vier Jahren mit dem Einzug in den Halbfinal alle. Seit der WM in Katar spielt Marokko auf konstant hohem Niveau, auch die Erwartungen sind gestiegen. In Nordamerika zählt das Team von Trainer Mohamed Ouahbi zum erweiterten Favoritenkreis.

Schottland und Haiti komplettieren die Gruppe. Die Schotten haben es nach der EM 2024 nach 28 Jahren auch wieder an eine WM geschafft. Im letzten Quali-Spiel gegen Dänemark holten sie in der Nachspielzeit den Sieg. Bei den Fans gab es kein Halten mehr. Mit Scott McTominay, Andy Robertson und John McGinn verfügt Schottland auch über namhafte Spieler. Haiti setzte sich in der nord- und zentralamerikanischen Qualifikation gegen Honduras, Costa Rica und Nicaragua durch.

Die Partien

Sonntag, 14.6. – 00:00 Uhr Brasilien – Marokko (New York New Jersey)

(New York New Jersey) Sonntag, 14.6. – 03:00 Uhr Haiti – Schottland (Boston)

(Boston) Samstag, 20.6. – 00:00 Uhr Schottland – Marokko (Boston)

(Boston) Samstag, 20.6. – 02:30 Uhr Brasilien – Haiti (Philadelphia)

(Philadelphia) Donnerstag, 25.6. – 00:00 Uhr Schottland – Brasilien (Miami)

(Miami) Donnerstag, 25.6. – 00:00 Uhr Marokko – Haiti (Atlanta)

Spieler im Fokus

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Neymar (34/Brasilien/FC Santos). Trainer Carlo Ancelotti hat Neymar für seine vierte persönliche WM aufgeboten. Brasiliens bester Torschütze aller Zeiten (79 Treffer) kehrte 2025 zu seinem Stammklub Santos zurück. Hinter der Fitness des oft verletzten Neymar stand zuletzt ein Fragezeichen. Für einen letzten Angriff auf den WM-Titel scheint es aber zu reichen. Bildquelle: Imago/Newscom World. 1 / 8 Legende: Neymar (34/Brasilien/FC Santos) Trainer Carlo Ancelotti hat Neymar für seine vierte persönliche WM aufgeboten. Brasiliens bester Torschütze aller Zeiten (79 Treffer) kehrte 2025 zu seinem Stammklub Santos zurück. Hinter der Fitness des oft verletzten Neymar stand zuletzt ein Fragezeichen. Für einen letzten Angriff auf den WM-Titel scheint es aber zu reichen. Imago/Newscom World

Bild 2 von 8. Vinicius Jr. (25/Brasilien/Real Madrid). Vinicius Jr. ist ein Spieler, der polarisiert. Seine Qualitäten auf der linken Aussenbahn sind nicht wegzudiskutieren. Der 25-Jährige fällt aber auch immer wieder durch Unsportlichkeiten auf. In Brasilien ist er zusammen mit Raphinha das Gesicht der neuen Generation, das die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit 2002 stillen soll. Bildquelle: Imago/Newscom World. 2 / 8 Legende: Vinicius Jr. (25/Brasilien/Real Madrid) Vinicius Jr. ist ein Spieler, der polarisiert. Seine Qualitäten auf der linken Aussenbahn sind nicht wegzudiskutieren. Der 25-Jährige fällt aber auch immer wieder durch Unsportlichkeiten auf. In Brasilien ist er zusammen mit Raphinha das Gesicht der neuen Generation, das die Sehnsucht nach dem ersten Titel seit 2002 stillen soll. Imago/Newscom World

Bild 3 von 8. Achraf Hakimi (27/Marokko/Paris Saint-Germain). Hakimi ist einer der besten Aussenverteidiger der Welt. Mit Paris Saint-Germain nimmt er Anlauf zum zweiten Champions-League-Titel in Serie. In der laufenden Kampagne lieferte der 27-Jährige 7 Assists – nur Michael Olise (8) hat mehr. Bildquelle: Imago/Presse Sports. 3 / 8 Legende: Achraf Hakimi (27/Marokko/Paris Saint-Germain) Hakimi ist einer der besten Aussenverteidiger der Welt. Mit Paris Saint-Germain nimmt er Anlauf zum zweiten Champions-League-Titel in Serie. In der laufenden Kampagne lieferte der 27-Jährige 7 Assists – nur Michael Olise (8) hat mehr. Imago/Presse Sports

Bild 4 von 8. Brahim Diaz (26/Marokko/Real Madrid). Bei Real Madrid ist Diaz unter Trainer Alvarez Arbeloa meistens nur Joker. Bei Marokko ist er als Angreifer gesetzt – und zeigt dort immer wieder seine Qualitäten. Am Afrika-Cup, den Marokko nachträglich am grünen Tisch gewann, war der 26-Jährige mit fünf Treffern bester Torschütze. Bildquelle: Imago/PsnewZ. 4 / 8 Legende: Brahim Diaz (26/Marokko/Real Madrid) Bei Real Madrid ist Diaz unter Trainer Alvarez Arbeloa meistens nur Joker. Bei Marokko ist er als Angreifer gesetzt – und zeigt dort immer wieder seine Qualitäten. Am Afrika-Cup, den Marokko nachträglich am grünen Tisch gewann, war der 26-Jährige mit fünf Treffern bester Torschütze. Imago/PsnewZ

Bild 5 von 8. Scott McTominay (29/Schottland/Napoli). Er ist der Spektakelspieler in Schottlands Reihen. Nicht zuletzt das Fallrückzieher-Tor im entscheidenden Quali-Spiel gegen Dänemark bleibt in Erinnerung. McTominay erzielte früh das 1:0, Schottland gewann die Partie am Ende 4:2 und sicherte sich damit die WM-Qualifikation. Bildquelle: Imago/Focus Images. 5 / 8 Legende: Scott McTominay (29/Schottland/Napoli) Er ist der Spektakelspieler in Schottlands Reihen. Nicht zuletzt das Fallrückzieher-Tor im entscheidenden Quali-Spiel gegen Dänemark bleibt in Erinnerung. McTominay erzielte früh das 1:0, Schottland gewann die Partie am Ende 4:2 und sicherte sich damit die WM-Qualifikation. Imago/Focus Images

Bild 6 von 8. Andy Robertson (32/Schottland/Liverpool). Der Aussenverteidiger führte Schottland als Captain an die erste WM seit 1998. Der langjährige Liverpool-Star, der die «Reds» im Sommer verlässt, absolvierte die zweitmeisten Spiele für die schottische Nationalmannschaft (92). 10 Einsätze fehlen zu Rekordhalter Kenny Dalglish. Bildquelle: Imago/Pro Sports Images. 6 / 8 Legende: Andy Robertson (32/Schottland/Liverpool) Der Aussenverteidiger führte Schottland als Captain an die erste WM seit 1998. Der langjährige Liverpool-Star, der die «Reds» im Sommer verlässt, absolvierte die zweitmeisten Spiele für die schottische Nationalmannschaft (92). 10 Einsätze fehlen zu Rekordhalter Kenny Dalglish. Imago/Pro Sports Images

Bild 7 von 8. Hannes Delcroix (27/Haiti/Lugano). Bei Haiti spielt auch ein Verteidiger mit Schweizer Bezug. Delcroix wechselte im vergangenen Winter von Burnley zum FC Lugano, wo er in der Startelf gesetzt ist und in 13 Einsätzen ein Tor erzielte. Bildquelle: Imago/NurPhoto. 7 / 8 Legende: Hannes Delcroix (27/Haiti/Lugano) Bei Haiti spielt auch ein Verteidiger mit Schweizer Bezug. Delcroix wechselte im vergangenen Winter von Burnley zum FC Lugano, wo er in der Startelf gesetzt ist und in 13 Einsätzen ein Tor erzielte. Imago/NurPhoto

Bild 8 von 8. Duckens Nazon (32/Haiti/Esteghal Teheran). Der 32-Jährige war der beste Torschütze der CONCACAF-Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Nazon erzielte 6 Tore, darunter ein Dreierpack als Einwechselspieler gegen Costa Rica. Bildquelle: Imago/ZUMA Press Wire. 8 / 8 Legende: Duckens Nazon (32/Haiti/Esteghal Teheran) Der 32-Jährige war der beste Torschütze der CONCACAF-Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Nazon erzielte 6 Tore, darunter ein Dreierpack als Einwechselspieler gegen Costa Rica. Imago/ZUMA Press Wire Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Fortsetzung

Der Gruppensieger trifft im Sechzehntelfinal in Houston auf den Zweiten der Gruppe F. Der Zweitplatzierte der Gruppe C bekommt es mit dem Sieger der Gruppe F zu tun. Kommt aus der Gruppe C der Drittplatzierte weiter, trifft er auf den Sieger der Gruppe A, E oder I.

Hinführung auf die WM Box aufklappen Box zuklappen Am 11. Juni startet die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. In unregelmässigen Abständen stimmen wir Sie bereits ab jetzt auf das Fussball-Highlight des Sommers ein.

FIFA WM 2026