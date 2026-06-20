Die Niederlande bezwingen Schweden an der WM in Houston gleich mit 5:1.

Der neu in die Startelf gerückte Brian Brobbey und Cody Gakpo schnüren jeweils einen Doppelpack.

Im anderen Spiel der Gruppe F duellieren sich ab 6:00 Uhr morgens Tunesien und Japan.

Ausgerechnet Brian Brobbey war es, der die Niederlande im geschlossenen Stadion von Houston schon nach 5 Minuten in Führung brachte. Der Sunderland-Stürmer war der einzige Neue im Team von Ronald Koeman im Vergleich zum 2:2 gegen Japan. Der 24-Jährige legte einen Abschlag von Goalie Bart Verbruggen mit der Hacke für Tijjani Reijnders ab, dieser schickte Cody Gakpo in die Tiefe, der in der Mitte wieder Brobbey fand. Dieser brauchte nur noch einzuschieben.

Schweden versuchte umgehend zu reagieren. Keine 2 Minuten nach dem 0:1 kam Viktor Gyökeres zum ersten gefährlichen Abschluss der Skandinavier. Der Arsenal-Stürmer scheiterte mit seinem Flachschuss aber an Verbruggen. Auf der anderen Seite machten es die Niederländer besser. Erneut war es Brobbey, der eiskalt zuschlug (17.). Diesmal lenkte er eine Hereingabe von Aussenverteidiger Denzel Dumfries gekonnt in die weite Ecke.

Verbruggen lässt Schweden verzweifeln

In der Folge drückten die Schweden – insbesondere gegen Ende der 1. Halbzeit – zwar auf den Anschlusstreffer. Die Effizienz vom 5:1 gegen Tunesien liess das Team von Graham Potter allerdings gänzlich vermissen. Gyökeres scheiterte 3 Mal an Verbruggen und auch Yasin Ayari, der im Startspiel noch doppelt getroffen hatte, liess die nötige Präzision erst 2 Mal vermissen, ehe auch er seinen Meister trotz einem präzisen Flachschuss in seinem Teamkollegen bei Brighton fand.

Und als Verbruggen bei einer Freistoss-Flanke für einmal daneben griff, zählte das vermeintliche 1:2 von Gustaf Lagerbielke wegen einer knappen Abseitsposition nicht. Auch nach dem Seitenwechsel lief in Texas alles für die Niederländer. Erneut legten sie einen Blitzstart hin: Flügelstürmer Cody Gakpo drückte erst eine flache Hereingabe von Dumfries über die Linie (47.) und machte 7 Minuten später mit dem 4:0 nach einem Solo auf der linken Seite alles klar.

Niederlande seit 21 WM-Spielen ungeschlagen

Erst als die Partie bereits entschieden war, konnten auch die schwedischen Fans über einen gültigen Treffer jubeln. Der nur 3 Minuten zuvor eingewechselte Anthony Elanga verwertete einen Steilpass von Alexander Isak souverän (59.). Zu mehr reichte es den Schweden aber nicht mehr, im Gegenteil: Kurz vor Schluss traf Joker Crysencio Summerville, der in der Startelf für Brobbey hatte Platz machen müssen, noch zum 5:1-Schlussstand.

So feierte die «Elftal» im 2. Spiel den 1. Sieg bei dieser Endrunde und steht mit einem Bein in der K.o.-Phase. Insgesamt haben die Niederlande damit seit fast 20 Jahren und 21 Spielen keine WM-Partie mehr nach 90 Minuten verloren.

So geht's weiter

Der Abschluss der Gruppe F folgt in der Nacht auf Freitag. Um 1:00 Uhr Schweizer Zeit wollen sich die Niederlande in Kansas City gegen Tunesien den Gruppensieg sichern. Gleichzeitig trifft Schweden in Dallas auf Japan. Beide Spiele sehen Sie wie gewohnt live bei SRF.

WM 2026