Japan bezwingt Tunesien an der WM 2026 in der Gruppe F mit 4:0.

Im 1000. Spiel der WM-Geschichte erzielen Daichi Kamada, Ayase Ueda (2x) und Junya Ito die Tore.

Im anderen Spiel der Gruppe gewinnen die Niederlande mit 5:1 gegen Schweden.

Tunesien und Japan trugen in Monterrey das 1000. Spiel der WM-Geschichte aus. Eine Affiche, die sich neben Fifa-Präsident Gianni Infantino auch die japanische Prinzessin Hisako nicht entgehen liess. Und für Japans Nationalteam war dies wiederum Grund genug, noch motivierter als ohnehin schon in die Partie zu starten.

So machte es angesichts des furiosen Beginns des Teams von Hajime Moriyasu jedenfalls den Anschein. Kaum war die Partie angepfiffen, drückte Japan aufs Gaspedal und belohnte sich schon in der vierten Minute mit der 1:0-Führung. Daichi Kamada lenkte eine scharfe Hereingabe Keito Nakamuras ins Tor.

Japan erhöht

Tunesien trat in der Startphase offensiv kaum in Erscheinung. Der Trainerwechsel nach der 1:5-Klatsche gegen Schweden trug noch keine Früchte. Auch unter Hervé Renard traten die Tunesier mit einer labilen Defensive auf, für die Kreation gefährlicher Chancen schien schlicht die Qualität zu fehlen.

Japan konnte die erste Halbzeit so weiter nach dem eigenen Gusto gestalten:

10. Minute: Takehiro Tomiyasu lenkt einen Distanzschuss von Ayase Ueda im Fünfmeterraum ab und erzielt fast das 2:0. Tunesien-Goalie Aymen Dahmen kratzt den Ball gerade noch von der Linie. Wie das Bild der Torlinien-Technologie zeigt, fehlen nur wenige Millimeter zum Torerfolg.

Takehiro Tomiyasu lenkt einen Distanzschuss von Ayase Ueda im Fünfmeterraum ab und erzielt fast das 2:0. Tunesien-Goalie Aymen Dahmen kratzt den Ball gerade noch von der Linie. Wie das Bild der Torlinien-Technologie zeigt, fehlen nur wenige Millimeter zum Torerfolg. 31. Minute: Diesen holen die Japaner noch im ersten Durchgang nach. Feyenoord-Stürmer Ueda zieht von der rechten Strafraumgrenze einfach mal ab – und trifft mit dem aufgesetzten Schuss zum hochverdienten 2:0.

Ito und wieder Ueda machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Japaner merklich Tempo raus. Der Fokus lag mehrheitlich auf dem Verwalten des Vorsprungs. Wenn der vierfache Asienmeister aber einmal den Weg nach vorne suchte, ging es den Tunesiern oft zu schnell. In der 69. Minute war dies augenscheinlich, als Japan nur zwei Pässe benötigte, um vor das gegnerische Tor zu kommen. Dort schob Junya Ito souverän zum 3:0 ein.

Damit war die Partie in Monterrey endgültig entschieden. Die Japaner hatten allerdings noch nicht genug. Mit einem Kopfball, der einer Bogenlampe glich, schnürte Ueda seinen Doppelpack und setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Legende: Gratulieren den Japanern zum Sieg im 1000. WM-Spiel Prinzessin Hisako und Gianni Infantino. Reuters/Daniel Becerril

So geht es weiter

Der Abschluss der Gruppe F folgt in der Nacht auf Freitag. Um 1 Uhr Schweizer Zeit bekommt es Tunesien mit den Niederländern zu tun. Gleichzeitig trifft Japan in Dallas auf Schweden.

WM 2026