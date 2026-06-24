Im WM-Spiel zwischen England und Ghana fallen im Boston-Stadion keine Tore.

Die «Three Lions» dominieren die gesamte Partie, präsentieren sich aber insgesamt zu harm- und ideenlos.

Das andere Spiel der Gruppe L zwischen Panama und Kroatien gibt es hier ab 00:50 Uhr live zu sehen.

Letztlich hätte das Aufeinandertreffen zwischen England und Ghana in der Gruppe L gut mit 1:0 enden können. Die Engländer wachten in einem Spiel, das lange Zeit kein Tor verdient hatte, viel zu spät auf. Erst in den Schlussminuten konnte sich Thomas Tuchels Team zwingende Möglichkeiten erarbeiten.

Einem Treffer am nächsten kam der eingewechselte Nico O'Reilly in der 86. Minute. Der Linksverteidiger von Manchester City stieg nach einer Flanke von Reece James hoch und köpfelte das Leder an den Querbalken. Den Nachschuss zimmerte Harry Kane aus wenigen Metern in die Zuschauerränge. In der Nachspielzeit drückten die «Three Lions» zwar nochmals auf das goldene Tor, fallen wollte dieses aber nicht mehr. Ghanas Defensivtaktik ging schlussendlich auf – es ist wenig überraschend ein gewonnener Punkt für Carlos Queiroz' «Black Stars».

Erster Schuss aufs Tor in der 57. Minute

Den allerersten Torschuss des Spiels hatte Englands Anthony Gordon nach 56:39 (!) Minuten abgegeben. Es war der Anfang einer leicht besseren Phase des grossen Favoriten. Elliot Anderson, Noni Madueke und Kane mit seiner 1. Chance in der 69. Minute versuchten es jedoch zu wenig zwingend.

10 Minuten nach Kanes Möglichkeit hatte Ghana eine von nur wenigen Chancen. Abdul Fatawu schickte Prince Adu – beides Einwechselspieler – in die Tiefe. Letzterer sprintete in Richtung Jordan Pickford, legte sich aber den Ball zu weit vor.

Traurige Premiere bei dieser WM

Die 1. Halbzeit war sehr enttäuschend verlaufen. Die fast 70'000 Fans im Boston-Stadion kamen überhaupt nicht auf ihre Kosten. Ghanas Torwart Benjamin Asare, der den angeschlagenen FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi vertritt, musste keinen einzigen Abschluss der «Three Lions» halten. Aber auch die Ghanaer brachten keinen Schuss auf Jordan Pickfords Gehäuse zustande. Kein Schuss auf ein Tor nach den ersten 45 Minuten – das hatte es an dieser WM noch nicht gegeben.

Thomas Tuchels Engländer dominierten zwar mit zwischenzeitlich fast 90 Prozent Ballbesitz, damit wussten Harry Kane, Jude Bellingham und Co. aber nicht viel anzufangen. Sie wirkten oft zu ideenlos, gleichzeitig agierte Ghana um Ex-FCB-Verteidiger Jonas Adjetey und Thomas Partey in der Defensive sehr konzentriert und diszipliniert. Partey hatte das 1. WM-Spiel aufgrund eines Einreiseverbots noch verpasst.

Für die einzigen beiden Highlights hatte Declan Rice gesorgt. Nach knapp einer Viertelstunde setzte der englische Meister mit Arsenal einen wuchtigen Freistoss knapp drüber. In der 37. Minute verfehlte der 27-Jährige nach einer Flanke von Noni Madueke das Ziel per Kopf deutlich.

So geht's weiter

Zum Vorrundenabschluss begegnet England dem nominell schwächsten Team der Gruppe, Panama. Das Duell findet am Samstag um 23 Uhr Schweizer Zeit im New-York-New-Jersey-Stadion statt. Gleichzeitig spielt Kroatien gegen Ghana im Philadelphia-Stadion.

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