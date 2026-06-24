Kroatien bezwingt Panama in der WM-Gruppe L mit 1:0.

In einer ereignisarmen Partie erzielt Joker Ante Budimir in Toronto das einzige Tor.

Luka Modric absolviert als fünfter Fussballer sein 200. Länderspiel.

Im anderen Spiel der Gruppe kommt England gegen Ghana nicht über ein 0:0 hinaus.

Eigentlich hatte Kroatien gegen Panama nur zwei wirkliche Torchancen. Sie ereigneten sich innerhalb von drei Minuten in der zweiten Halbzeit. Dieser offensive Minimalaufwand reichte letztlich aber zum so wichtigen Sieg in der Gruppe L.

Zum Matchwinner avancierte der in der Pause eingewechselte Ante Budimir. Der Stürmer von Osasuna verwertete in der 54. Minute eine perfekte Flanke von Josip Stasinic zur 1:0-Führung. Es war nach einer äusserst bescheidenen ersten Hälfte der erste Torschuss der Partie.

Pasalic verpasst das 2:0

Für einen Moment hätte man meinen können, der Treffer sei der Startschuss zu einem Offensivfeuerwerk der Kroaten. Denn nur drei Minuten später lief Panama in einen Konter, an dessen Ende Marco Pasalic alleine vor Orlando Mosquera und dort scheiterte. Der Panama-Goalie liess sich vom Lupfer des Kroaten nicht düpieren, den Nachschuss haute Pasalic über das Tor.

Doch das war auch bereits die letzte nennenswerte Offensivaktion Kroatiens. Der WM-Finalist von 2018 schaltete in der letzten halben Stunde zurück in den Verwaltungsmodus. Panama versuchte beherzt, noch den Ausgleich zu erzielen. Diesem kamen die Mittelamerikaner in der 68. Minute gleich zweimal nahe. Amir Murillo scheiterte mit einem strammen Flachschuss zunächst an Dominik Livakovic.

Panama nur kurz gefährlich

Beim anschliessenden Eckball kam Carlos Harvey aus vielversprechender Position zu einem Kopfball. Livakovic vereitelte aber auch diese Torchance, die durchaus den Beginn einer Druckphase Panamas hätte darstellen können. Doch Schiedsrichter Pierre Atcho pfiff wenig später zur Trinkpause.

Als das Spiel wieder aufgenommen wurde, blieben Chancen wie im gesamten ersten Durchgang Mangelware. Panama war zwar bemüht, konnte den ersehnten Ausgleich aber nicht mehr herbeiführen. Die 0:1-Niederlage war gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus der WM.

Legende: Ehre, wem Ehre gebührt Der Präsident des kroatischen Fussballverbands überreicht Luka Modric ein Trikot zu Ehren seines 200. Länderspiels. Reuters/Action Images

200. Länderspiel von Modric

Gegen Panama lief Luka Modric zum 200. Mal im Dress der kroatischen Nationalmannschaft auf. Der 40-Jährige stiess damit in einen illustren Klub vor, denn nur vier Spieler hatten diese Marke vor ihm erreicht. Im Spiel blieb Kroatiens Captain blass. In der 81. Minute wurde Modric ausgewechselt.

Spieler mit mindestens 200 Länderspielen Box aufklappen Box zuklappen Cristiano Ronaldo, Portugal: 230 Spiele*

230 Spiele* Soh Chin Ann, Malaysia: 219 Spiele

219 Spiele Bader al-Mutawa, Kuwait: 202 Spiele

202 Spiele Lionel Messi, Argentinien: 201 Spiele*

201 Spiele* Luka Modric, Kroatien: 200 Spiele* *noch aktiv

So geht es weiter

Das eliminierte Panama trifft zum Abschluss der Gruppe L am Samstag um 23 Uhr Schweizer Zeit auf England. Kroatien und Ghana duellieren sich zur gleichen Zeit in Philadelphia.

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