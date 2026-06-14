 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

WM 2026: Rating QAT – SUI Nur Kobel mit genügender Note

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Katar verteilen die SRF-User fast durchs Band ungenügende Noten.

14.06.2026, 12:47

Teilen
Torwart in blauem Trikot wirft den Ball auf dem Fussballfeld.
Legende: Musste bereits in der Startphase entscheidend eingreifen Gregor Kobel. Keystone/AP/EAKIN HOWARD

Der WM-Auftakt hat für die Schweiz mit einer Enttäuschung geendet. Tief in der Nachspielzeit kassierte die Nati in San Francisco gegen Katar den Ausgleich zum 1:1. Ein Riesen-Dämpfer, nachdem die Schweizer das Spiel klar dominiert hatten, nach dem 1:0 durch Breel Embolo vom Penaltypunkt aber nicht nachlegen konnten.

Entsprechend hart gingen die SRF-User mit den Nati-Spielern ins Gericht. Kein einziger Feldspieler erhielt eine genügende Note. Einzig Goalie Kobel erhielt eine Note leicht über 4. Der BVB-Keeper hatte gegen Katar mit einer starken Intervention bereits in der 2. Minute einen frühen Nackenschlag verhindert.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)