Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Katar verteilen die SRF-User fast durchs Band ungenügende Noten.

Legende: Musste bereits in der Startphase entscheidend eingreifen Gregor Kobel. Keystone/AP/EAKIN HOWARD

Der WM-Auftakt hat für die Schweiz mit einer Enttäuschung geendet. Tief in der Nachspielzeit kassierte die Nati in San Francisco gegen Katar den Ausgleich zum 1:1. Ein Riesen-Dämpfer, nachdem die Schweizer das Spiel klar dominiert hatten, nach dem 1:0 durch Breel Embolo vom Penaltypunkt aber nicht nachlegen konnten.

Entsprechend hart gingen die SRF-User mit den Nati-Spielern ins Gericht. Kein einziger Feldspieler erhielt eine genügende Note. Einzig Goalie Kobel erhielt eine Note leicht über 4. Der BVB-Keeper hatte gegen Katar mit einer starken Intervention bereits in der 2. Minute einen frühen Nackenschlag verhindert.