Legende: Avanciert er gegen Österreich zum alleinigen Rekordtorschützen? Lionel Messi. Keystone/AP Photo/Ed Zurga

Den Spitznamen «Professor» trägt Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick aufgrund seiner Affinität für Taktiken und des Verfolgens einer klaren Spielphilosophie. Nun steht dem 67-jährigen Deutschen allerdings eine der härtesten Aufgaben im modernen Fussball bevor: den achtfachen Weltfussballer Lionel Messi zu stoppen. Die Formel dafür muss der «Professor» am Montagabend finden.

Der argentinische Weltmeister hatte zum WM-Auftakt gegen Algerien eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er auch im Herbst seiner Karriere nichts von seiner Klasse eingebüsst hat. Mit einem Hattrick führte Messi die Südamerikaner zum Sieg und zog gleichzeitig mit dem bisherigen WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose gleich. Beide stehen nun bei 16 Treffern auf der grössten Fussballbühne der Welt.

Österreichische Messi-Lobeshymne

Eine Leistung, die auch beim kommenden Gegner für grossen Respekt gesorgt hat. Rangnick bezeichnete den am Dienstag 39 Jahre alt werdenden Messi im Vorfeld des Duells in der Gruppe J als «absolutes Phänomen». «Man kann da nur unglaublich staunen, wenn man gesehen hat, wie er gespielt hat», sagte der ÖFB-Coach und brachte damit die Bewunderung für den achtfachen Weltfussballer auf den Punkt.

Auch Österreichs Routinier Marko Arnautovic geriet ins Schwärmen. Messi sei «etwas Einzigartiges, was wir leider Gottes nie wieder zu sehen bekommen werden», sagte der 134-fache Internationale gegenüber dem ORF. Ehrfurcht ja, Angst nein – so lautete die Devise im österreichischen Lager. «Wir fliegen nicht nach Dallas, um uns schlagen zu lassen oder ein Sparringspartner zu sein», stellte Arnautovic klar.

Baumgartner: «Er hat das Pulver verschossen»

Ähnlich sieht es Christoph Baumgartner. Der Leipzig-Mittelfeldspieler verpasst die Endrunde zwar verletzungsbedingt, begleitet die Mannschaft aber dennoch in den USA. Mit einem Augenzwinkern nahm er Messi die ganz grosse Gefahr: «Ich glaube, er hat das Pulver schon verschossen. Er hat dreimal getroffen, gegen uns wird er mal ruhig machen.» Hinter dem Scherz steckt durchaus Überzeugung: An eine Überraschung gegen den amtierenden Weltmeister glaubt man in Österreich.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das WM-Duell der Gruppe J zwischen Argentinien und Österreich in Dallas am Montag ab 18:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Anpfiff ist um 19:00 Uhr.

Dafür braucht es allerdings eine Leistungssteigerung. Zwar gewann das Team von Rangnick sein Auftaktspiel gegen WM-Debütant Jordanien mit 3:1, der Erfolg fiel jedoch deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten liess. Lange Zeit tat sich Österreich schwer, ehe ein Eigentor und ein verwandelter Penalty in der Schlussviertelstunde die Partie zugunsten unseres Nachbarlands entschieden. Am Ende stand dennoch der erste österreichische WM-Sieg seit 36 Jahren.

Ob ein weiterer Messi-Rekord, eine österreichische Sensation oder gar beides: Im Duell zwischen Argentinien und Österreich geht es bereits um den Gruppensieg. Und für Rangnick bietet sich die grosse Chance, zu beweisen, dass sein Ruf als «Professor» mehr ist als nur ein Spitzname.

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