Legende: Trotz Verletzung an der WM Alphonso Davies. IMAGO / ZUMA Press

Bayern-Verteidiger Alphonso Davies steht trotz seiner Oberschenkelverletzung im WM-Aufgebot von Co-Gastgeber Kanada. «Er läuft schon auf dem Platz, wir müssen also einfach schauen wie es sich insgesamt bei ihm entwickelt und dann Wege finden, um ihn zu beschleunigen. Aber er freut sich sehr, herzukommen», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch.

Seit über einem Jahr hat Davies kein Länderspiel mehr bestritten. Marsch liess durchblicken, dass der WM-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina am 12. Juni noch zu früh kommen könnte. Für das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz (24. Juni) könnte der 25-Jährige aber wieder fit sein.

Mit ehemaligen Super-League-Spielern

Neben Davies wurden auch die ehemaligen Super-League-Spieler Liam Millar (Ex-Basel) und Mathieu Chonière (Ex-GC) nominiert. Im Sturm soll das Duo aus Jonathan David und Promise David für Gefahr sorgen.

Wer das Tor hüten wird, gab Marsch noch nicht bekannt. Maxime Crépeau und Dayne St. Clair werden in den Testspielen vor dem Turnier beide die Chance erhalten, sich zu beweisen.

Kanadas WM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Tor: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami) Verteidigung: Moïse Bombito (Nizza), Derek Cornelius (Glasgow Rangers), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire) Mittelfeld: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC) Sturm: Jonathan David (Juventus), Promise David (Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Übersicht WM