Das Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 vom Samstag, 13. Juni, gegen Katar verfolgten bis zu 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 77,4 Prozent). Rund 620’000 Starts erreichte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen.

Den Start der Schweizer Nationalmannschaft in die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 vom Samstag, gegen Katar verfolgten bis zu 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 77,4 Prozent. Rund 620’000 Starts erreichte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen.

Das WM-Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft vom Samstag, 13. Juni 2026, sorgte für grosses Interesse an der Liveübertragung auf SRF zwei: Bis zu 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Unentschieden der Schweiz gegen Katar, was einem Marktanteil von 77,4 Prozent entspricht. Auf den SRF-Onlineplattformen erreichte die Partie rund620’000 Livestream-Starts. Public Viewings sind in der Zahlenstatistik nicht berücksichtigt.

Auch andere Spiele stiessen beim SRF-Publikum auf grosses Interesse. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika vom Donnerstag, 11. Juni, schauten sich durchschnittlich rund eine halbe Million Menschen (482’000) an, was einem Markanteil von 49,4 Prozent entspricht.

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport: «Das riesige Interesse unseres Publikums am Auftakt der Schweizer Nationalmannschaft freut mich sehr. Auch in den kommenden Tagen und Wochen begleiten wir die Fussball-WM und die Schweizer Nati umfassend auf all unseren Kanälen.»

Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz am Donnerstag, 18. Juni 2026, auf Bosnien und Herzegowina. Das Spiel ist ab 20.10 Uhr live auf SRF zwei und im Livestream zu sehen.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 11.06.2026–13.06.2026, Rt-T / MA-%, All TV Platforms, Overnight, vorläufige Daten

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 13.06.2026, Media Views, Livestreams Fifa WM 2026

FIFA WM 2026