Zum 4. Mal stehen sich England und Kroatien an einem grossen Turnier gegenüber. Die «Three Lions» haben an der WM Grosses vor.

Legende: Er soll die Tore liefern Bayerns Starstürmer Harry Kane steht bei 79 Länderspieltreffern. Keystone/AP Photo

Seit Kroatien 1991 unabhängig wurde und 1994/95 erstmals an einer Quali für ein grosses Turnier teilnehmen durfte, sind die Kroaten bei WM und EM Dauergast. 2026 nimmt man bereits an der 7. WM teil, hinzu kommen 7 EM-Endrunden. Lediglich 2 Turniere fanden seit 1996 ohne Kroatien statt: die EM 2000 und die WM 2010.

Das ist mehr als erstaunlich für diesen jungen, weniger als 4 Millionen Einwohner zählenden Staat. Zum Vergleich: Serbien, mit rund 6,6 Millionen Einwohner bedeutend grösser, verpasste 6 der letzten 10 Grossanlässe und fehlt auch in Nordamerika.

Kroatien hat gute Erinnerungen an 2018

Am Mittwoch starten die Kroaten in Dallas gegen Gruppenfavorit England in die WM. Es ist bereits das 4. Aufeinandertreffen dieser beiden Teams an einem Grossanlass. Den letzten Vergleich gewannen die «Three Lions» 2021 in der EM-Gruppenphase (1:0). Das einzige Duell an einer WM ging jedoch an Kroatien: 2018 in Russland gewann man den Halbfinal in der Verlängerung und zog sensationell ins Endspiel ein (Niederlage gegen Frankreich).

Die harte Arbeit soll sich auszahlen

In den USA gehört die Favoritenrolle in der Gruppe L den «Three Lions» – auch im Duell mit Kroatien. England hat eine makellose Qualifikation gespielt; als erstes europäisches Team löste man das Ticket für die Endrunde ohne Gegentor (Torverhältnis: 22:0). Der Verband belohnte Trainer Thomas Tuchel dafür mit einem neuen Vertrag bis zur Heim-EM 2028.

Wir wollen das Land stolz machen.

«Die WM ist eine aussergewöhnliche Chance. Wir werden alles daransetzen, das Land stolz zu machen», sagt Tuchel. Das Team um Starstürmer Harry Kane sei bereit, so der Deutsche: «Wir sind schon eine ganze Weile im Land. Die Spieler haben hart genug gearbeitet, wir sind in einer guten Verfassung.»

Tuchel gilt im Vergleich zu seinem Vorgänger Gareth Southgate als fordernder Trainer, als einer, der weniger Rücksicht auf Hierarchien nimmt und Spieler konsequenter nach aktueller Form bewertet. «Wir wissen, dass die Spieler voll hinter ihm stehen», so Mark Bullingham, der Geschäftsführer des englischen Fussballverbandes: «Der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe ist für jeden sichtbar.»

Endet die 60-jährige Warterei?

Die Erwartungen auf der Insel sind gewohnt hoch. Nichts weniger als der 2. Stern soll es beim Turnier in Nordamerika werden. 60 Jahre nach dem legendären Heim-Triumph im Wembley will man den WM-Pokal endlich wieder nach England holen. Bei diesem Unterfangen würde ein Startsieg gegen Kroatien natürlich helfen.

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