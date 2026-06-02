Der zweifache Asien-Spieler des Jahres, Akram Afif, und Rekordtorschütze Almoez Ali führen das WM-Aufgebot des ersten Schweizer Gruppengegners Katar an.
Der spanische Cheftrainer Julen Lopetegui baut in seinem 26-köpfigen definitiven Kader auf viel Routine. Gleich sechs Spieler haben jeweils über 100 Länderspiele absolviert, elf sind 30 Jahre oder älter. Mit Ausnahme von Homam Ahmed, der leihweise beim spanischen Zweitligisten Cultural Leonesa spielt, sind alle in der heimischen Liga tätig.
Böse Erinnerungen an Afif
Etliche Spieler kennt die Schweiz aus dem bisher einzigen Direktduell, einem Test 2018 in Lugano. Afif schoss Katar zu einem überraschenden 1:0-Sieg.
Katars WM-Vorbereitung wurde durch den Iran-Krieg arg beeinträchtigt. Insgesamt drei geplante Testspiele mussten abgesagt werden. Letzte Woche verlor die Auswahl in Irland mit 0:1. Ein letzter Test ist am Samstag gegen El Salvador in Los Angeles geplant.
Die Schweiz trifft am 13. Juni in Santa Clara auf Katar.
Aufgebot Katar
Tor: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).
Verteidigung: Hashmi Hussein (Al-Arabi), Ayoub Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al-Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Ahmed (Cultural Leonesa/ESP).
Mittelfeld: Mohammed Al-Manai (Al-Shamal), Jassem Jaber (Al-Rayyan), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al-Arabi), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).
Sturm: Tahsin Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al-Gharafa).