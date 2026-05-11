Bosnien-Herzegowina meldet sein komplettes WM-Aufgebot. Mit dabei sind auch in der Schweiz bekannte Gesichter.

Mit Dzeko und Tabakovic: Bosnien gibt Kader für die WM bekannt

Legende: Wollen an der WM 2026 für Furore sorgen Edin Dzeko (links) und Haris Tabakovic, hier nach dem gewonnenen Playoff-Final gegen Italien. Getty Images/Srdjan Stevanovic

Exakt einen Monat vor Beginn der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat der Fussballverband von Bosnien und Herzegowina seinen 26-Mann-Kader bekanntgegeben.

Angeführt werden die Bosnier, die am 18. Juni in Los Angeles im 2. Gruppenspiel auf die Schweiz treffen, von Captain Edin Dzeko. Der 40-jährige Stürmerstar hat bereits 148 Länderspiele (73 Tore), darunter 3 an der WM 2014, auf dem Buckel. Vor wenigen Tagen machte Dzeko mit seinem Klub Schalke 04 den Aufstieg in die Bundesliga perfekt.

Fixe WM-Kader bis 1. Juni

Trainer Sergej Barbarez nominierte ausserdem 4 Akteure, die einen Schweizer Bezug haben: Nikola Katic (Ex-FCZ), Armin Gigovic (YB), Ermedin Demirovic (Ex-FCSG) und den in der Schweiz geborenen Haris Tabakovic (Ex-YB und -GC). Für die genannten 4 Spieler ist es die 1. WM-Teilnahme.

Bis am 11. Mai müssen die WM-Teilnehmer eine vorläufige Liste mit 35 bis 55 Spielern melden – diese dient internen Zwecken und wird nicht veröffentlicht. Bis am 1. Juni müssen die Nationen eine endgültige Liste mit 23 bis 26 Akteuren, darunter 3 Torhüter, übermitteln.