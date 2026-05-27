Die Niederlande haben am Mittwoch ihren Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben.

Legende: Wurde rechtzeitig für die WM fit Memphis Depay. imago images/MB Media Solutions

Rekordtorschütze Memphis Depay steht im Aufgebot der Niederlande für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Der 32-Jährige vom brasilianischen Klub Corinthians Sao Paulo, der die Elftal mit acht Treffern durch die Qualifikation geführt hatte, kehrt nach seiner langen Verletzung rechtzeitig zurück in den 26-Mann-Kader von Bondscoach Ronald Koeman, der am Mittwoch verkündet wurde.

WM-Kader Niederlande Box aufklappen Box zuklappen Tor: Mark Flekken (Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton) Abwehr: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Jurrien Timber (Arsenal), Denzel Dumfries (Inter), Micky van de Ven (Tottenham), Jorel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton) Mittelfeld: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Justin Kluivert (Bournemouth), Quinten Timber (Marseille), Guus Til (PSV Eindhoven), Mats Wieffer (Brighton) Sturm: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Sunderland), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)

Torhüter Mark Flekken von Bayer Leverkusen fährt als einziger Bundesliga-Profi mit. Überraschend verzichtet Koeman auf Jeremie Frimpong (FC Liverpool), mit Xavi Simons und Matthijs de Ligt stehen zwei weitere Leistungsträger verletzungsbedingt nicht zu Verfügung. Dabei sind hingegen Angreifer Wout Weghorst sowie Donyell Malen und Ryan Gravenberch. Angeführt wird «Oranje» vom Liverpooler Abwehrchef Virgil van Dijk.

Die Niederlande treffen in der Gruppe F auf Japan (14. Juni), Schweden (20. Juni) und Tunesien (26. Juni). Sein Quartier wird der dreimalige Vizeweltmeister in Kansas City beziehen.

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