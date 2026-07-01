Belgien und der Senegal bauen auf routinierte Kräfte. Im Sechzehntelfinal am Mittwoch könnten einige WM-Karrieren zu Ende gehen.

Legende: Wozu sind sie noch fähig? Kevin De Bruyne und Leandro Trossard gehören dem belgischen Ü30-Klub an. imago images/Photo News

Kevin De Bruyne musste da mal was loswerden. Natürlich werde er «niemals wieder der Kevin von vor acht, neun Jahren sein». Aber ein «has-been»? Das ging dann wohl doch zu weit. «Ich weiss, welche Arbeit ich leiste, um hier auf dem bestmöglichen Niveau zu sein», betonte De Bruyne nach dem 5:1-Sieg über Neuseeland, der Belgien doch noch den Gruppensieg einbrachte. «Darauf bin ich stolz.»

Die Routiniers können es noch

Nach den dürftigen Unentschieden gegen Ägypten (1:1) und den Iran (0:0) war der Ton in den belgischen Medien deutlich schärfer geworden. Nicht ganz überraschend traf die Kritik vor allem die «alte Garde». Neben De Bruyne, der einen Tag vor seinem 35. Geburtstag das zwischenzeitliche 3:0 markierte, trafen mit Leandro Trossard (2) und Romelu Lukaku gegen Neuseeland aber auch zwei andere Ü30-Akteure.

Zeit also, um mit den Kritikern abzurechnen. «Wenn man als Land das Glück hat, Spieler dieses Kalibers zu haben, dann feuert man sie an», sagte Trainer Rudi Garcia. «Sie haben geantwortet. Voilà, das ist es, was die alten Herren Belgiens draufhaben.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Sechzehntelfinal zwischen Belgien und dem Senegal sehen Sie am Mittwochabend live auf SRF zwei. Die Vorberichterstattung startet um 21:20 Uhr, Anpfiff ist um 22:00 Uhr. Im Studio sind Martina Moser & Lutz Pfannenstiel zugegen.

Keine «Altersdiskriminierung» beim Senegal

Interessanterweise sind die erfahrenen Akteure auch beim Sechzehntelfinal-Gegner ein Thema. Sadio Mané, der unbestrittene Star des Teams, hat dem Turnier seinen Stempel noch nicht aufdrücken können. Ein Treffer blieb ihm auch zum Vorrunden-Abschluss gegen den Irak (5:0) verwehrt.

Natürlich sei der 34-Jährige, der zusammen mit Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, «nicht mehr ganz so flink wie mit 25», sagte der frühere senegalesische Stürmer El Hadji Diouf. Um dann aber anzufügen: «Mit ihm auf dem Platz steigen unsere Chancen, ein Spiel zu gewinnen.»

Mané, der 2022 in Katar verletzt fehlte, dürfte seine letzte WM bestreiten. Auch Innenverteidiger Kalidou Koulibaly (35) oder Rekordnationalspieler Idrissa Gueye (36) stehen vor dem Abschied.

Neue Generation steht bereit

Auch wenn der Umbruch wohl erst nach dem Turnier in Nordamerika vollzogen wird: Beiden Nationen gemein ist zudem, dass es an nachstossenden Talenten nicht mangelt. Bei Belgien dürfen Spieler wie Zeno Debast (22, Sporting Lissabon) oder Matias Fernandez-Pardo (21, Lille) WM-Luft schnuppern, beim Senegal gehört die Zukunft Ibrahim Mbaye (18, PSG) oder Mamadou Sarr (20, Chelsea).

Belgien und der Senegal mit hohen Siegen zum Vorrunden-Abschluss

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