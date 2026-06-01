Österreich müht sich zum Sieg über Tunesien, Norwegen schlägt Schweden klar und die Türkei fertigt Nordmazedonien ab.

Legende: Erzielt den Siegtreffer für Österreich Marcel Sabitzer. Imago Images/Anadolu Agency

Österreich hat seine WM-Hauptprobe gegen Tunesien mit viel Mühe gewonnen. Die Equipe von Ralf Rangnick siegte in Wien mit 1:0. Besonders in der ersten Halbzeit tat sich Österreich schwer. Der Gastgeber erarbeitete sich kaum Chancen, während Tunesien dreimal das Aluminium traf. In der 37. Minute sah Konrad Laimer für ein Handspiel zudem Rot.

Nach der Pause kam Österreich dann besser ins Spiel. In Unterzahl erarbeitete sich «Rot-Weiss-Rot» mehr Chancen. Der Siegtreffer gelang Marcel Sabitzer in der 63. Minute.

Norwegen dominiert Schweden

Im skandinavischen Duell hat sich Norwegen gegen Schweden derweil klar durchgesetzt. Die Gastgeber gewannen verdient mit 3:1. Und das, obwohl mit Erling Haaland und Martin Ödegaard die Top-Stars geschont wurden.

Jörgen Strand Larsen (8./37.) gelang ein Doppelpack, dazwischen traf Antonio Nusa. Als beide Teams kräftig durchgewechselt hatten, erzielte Alexander Isak (76.) für Schweden noch den Ehrentreffer. Im letzten WM-Vorbereitungsspiel am Montagabend gewann die Türkei gegen Nordmazedonien mit 4:0.