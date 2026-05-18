Carlo Ancelotti hat auch Neymar für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada aufgeboten.

Legende: An der WM dabei Neymar. imago images/Action Plus

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in den 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und Mexiko aufgenommen. Zuletzt hatte es Zweifel an der Fitness des 34-jährigen Stürmers gegeben – Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele im März nominiert. «Neymar kann zur WM fahren – wenn er 100 Prozent fit ist», hatte der Italiener damals gesagt.

Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekordweltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der verletzungsanfällige Star bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Seitdem fand Neymar nie mehr zu seiner früheren Form zurück. Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC liess ihn im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Brasiliens WM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Torhüter: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio) Verteidiger: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) Mittelfeld und Sturm: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo), Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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