So sieht der Fahrplan der Fussball-Nationalmannschaft bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aus.

Legende: Vor seiner zweiten WM als Nationalcoach Murat Yakin. Freshfocus / Martin Meienberger

Am Montag und Dienstag liess der Schweizerische Fussballverband Stück für Stück (oder Bild für Bild) die Katze aus dem Sack: Am Mittwoch nimmt Murat Yakin Stellung zu seinem 26-köpfigen WM-Aufgebot (ab 11 Uhr im SRF-Livestream) und lanciert das Abenteuer damit endgültig. Folgende Eckdaten sind bis zum Startspiel gegen Katar von Bedeutung.

25. Mai: Einrücken und öffentliches Training

Am Pfingstmontag rücken die Spieler individuell ins Vorbereitungscamp in St. Gallen ein. Im Kybunpark gibt es am frühen Abend zudem das letzte öffentliche Training, dem Fans kostenlos beiwohnen können. Das Kader wird am Montag allerdings noch nicht vollständig sein. Spieler, die in England, Italien oder Spanien beschäftigt sind, rücken erst später ein.

31. Mai: Testspiel gegen Jordanien

Am Sonntag, 31. Mai, bestreitet die Nati das letzte Testspiel auf heimischem Boden. In St. Gallen trifft die Schweiz zum ersten Mal in der Länderspielgeschichte auf WM-Debütant Jordanien. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.

2. Juni: Abflug in die USA

Zwei Tage nach dem Test fliegt die Nati in die USA und bezieht ihr WM-Camp. Das Hotel liegt nur 8 Fahrtminuten vom Trainingszentrum entfernt

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6. Juni: Letzter Test

Den letzten Formcheck vor der WM bestreitet die Schweiz am 6. Juni in San Diego gegen Australien. Die Partie beginnt um 21:00 Uhr (Schweizer Zeit). Das bislang einzige Duell mit Australien endete vor 16 Jahren mit 0:0.

12. Juni: Auftakt gegen Katar

Am 11. Juni wird die bislang grösste WM der Geschichte im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt eröffnet. Die Schweiz kommt einen Tag darauf ein erstes Mal zum Einsatz. Im Levi's Stadium, der Heimat der San Francisco 49ers, trifft die Nati auf Katar (21:00 Uhr, Schweizer Zeit).

WM 2026