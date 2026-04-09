Spitzenschiedsrichter Sandro Schärer wurde von der Fifa als einer von 52 Unparteiischen für die WM aufgeboten.

Legende: Für WM nominiert Sandro Schärer. Keystone/ EPA/ANTONIO COTRIM

Nach der Europameisterschaft 2024 wird Sandro Schärer im Sommer 2026 zum zweiten Mal an einem grossen Turnier pfeifen dürfen. Der 37-jährige Unparteiische wurde von der Fifa aufgeboten, um bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko Spiele zu leiten. Neben Schärer wurden auch Assistent Stephane de Almeida und Fedayi San als VAR aufgeboten. Letzter Schweizer Schiri an einer WM war Massimo Busacca 2010 gewesen.

Schärer hat in dieser Saison neben Partien in der Super League auch Spiele in allen drei europäischen Klubwettbewerben arbitriert. In seiner Karriere hat er auch schon den Final des Uefa Super Cups sowie den Nations-League-Final 2025 zwischen Portugal und Spanien geleitet.

16 Schiedsrichter mehr

Insgesamt wurden vom Weltverband 52 Schiedsrichter nominiert. In Katar waren noch 36 Referees dabei. Beim Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) werden allerdings auch erstmals 104 statt 64 Spiele ausgetragen.

Während 2022 noch drei Frauen berufen worden waren, nominierte die Fifa diesmal die Mexikanerin Katia Garcia als einzige Schiedsrichterin.