Dortmund will mit einem Pokalsieg eine durchwachsene Saison «retten» – Leipzig den ersten Titel überhaupt holen.

Im Berliner Olympiastadion steht am Donnerstag um 20:45 Uhr das Endspiel im DFB-Pokal an. Wie Borussia Dortmund bietet sich auch Goalie Roman Bürki die Chance auf ein versöhnliches Ende einer schwierigen Saison. In dieser verlor der langjährige BVB-Keeper seinen Stammplatz.

Nach der Verletzung von Marwin Hitz ist Bürki nun aber wieder gefragt. Die Zukunft des 30-jährigen Berners ist ungewiss, auch wenn er noch einen Vertrag bis Juni 2023 besitzt.

Legende: Hütet plötzlich wieder das Dortmunder Tor Roman Bürki. imago images

Pokalbilanz: Die Bilanz der Borussen im DFB-Pokal ist deutlich besser als jene der Leipziger. Dortmund stand bislang 9 Mal im Final (4 Siege), Leipzig einmal (kein Sieg). Letztes Wochenende trafen sich die beiden Teams quasi zur «Generalprobe». Der BVB gewann die dramatische Bundesliga-Partie mit 3:2.

Duell der Jung-Trainer: Julian Nagelsmann (33) könnte jüngster Siegertrainer der DFB-Pokal-Ära (ab 1953) werden. Sein Gegenüber Edin Terzic ist mit 38 Jahren aber auch nicht viel älter.

Legende: Duell der jungen Trainer Edin Terzic (38, links) und Julian Nagelsmann (33) gehören zur jungen Trainergilde. Wer kann seinen ersten Titel holen? imago images