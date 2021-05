Dortmund bezwingt Leipzig in der 32. Runde der Bundesliga zu Hause mit 3:2.

Damit ist Bayern München vorzeitig zum 31. Mal Meister. Im Abendspiel lassen die Münchner Gladbach beim 6:0 dann keine Chance.

Schalke unterliegt in Hoffenheim trotz 2:0-Führung 2:4. Wolfsburg schlägt Union Berlin 3:0, Bremen und Leverkusen spielen 0:0.

3 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit machte Jadon Sancho seinen Doppelpack perfekt. Nach einem feinen Doppelpass mit Raphaël Guerreiro stellte der Engländer auf 3:2 für Dortmund. Dank dem Sieg gegen das zweitplatzierte Leipzig kann Bayern München an der Bundesliga-Spitze nicht mehr eingeholt werden und feiert den 31. Meistertitel.

Nach einem frühen Tor von Captain Marco Reus hatte Sancho nach der Pause per Schlenzer auf 2:0 gestellt. Doch Leipzig steckte nicht auf und kam durch Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.) zum Ausgleich. In den Schlussminuten setzte sich der BVB aber doch noch durch und klettert damit auf einen Champions-League-Platz.

Hitz muss verletzt Bürki weichen

Der Schweizer Goalie Marvin Hitz musste nach einem Rencontre mit Teamkollege und Landsmann Manuel Akanji zur Pause verletzt vom Platz – er schien sich das Knie überstreckt zu haben. Der zur Nr. 2 degradierte Roman Bürki kam zum Handkuss.

Nach einer Ballberührung mit dem Ellbogen von Kevin Kampl in der 1. Halbzeit hätte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus den Dortmundern wohl noch einen Penalty zusprechen müssen.

Wolfsburg-Sieg dank Brekalo-Hattrick

Wolfsburg (mit Kevin Mbabu bis zur 70. Minute und Admir Mehmedi auf der Bank) bezwang Urs Fischers Union Berlin 3:0 und verteidigte damit Platz 3. Josip Brekalo erzielte alle 3 Tore (12./63./90.). Renato Steffen fehlte den «Wölfen» weiter verletzt.

Absteiger Schalke schnupperte bei Hoffenheim an einem der seltenen Saisonsiegen. Bis kurz nach der Pause und Toren von Mark Uth und Shkodran Mustafi führten die Gelsenkirchner 2:0. Die TSG konterte in der 2. Halbzeit: Innert knapp 20 Minuten drehten die Hoffenheimer mit 4 Toren die Partie. Die Wende eröffnet hatte Andrej Kramaric mit einem direkt verwandelten Freistoss.

Leverkusen kam beim abstiegsgefährdeten Werder Bremen nur zu einem torlosen 0:0.

Bayern-Gala gegen Gladbach

Der frischgebackene Meister stellte im Abendspiel seine Überlegenheit eindrücklich zur Schau und fegte Gladbach zu Hause gleich mit 6:0 vom Feld. Robert Lewandowski, der mit dem 1:0 in der 2. Minute sein schnellstes Tor überhaupt in der Bundesliga erzielte, gelang am Ende ein Hattrick. Damit fehlt dem Polen nur noch 1 Treffer zum Allzeit-Rekord von Gerd Müller (1971/72, 40 Tore).

Thomas Müller, Kingsley Coman und Leroy Sané waren ebenfalls erfolgreich für die Bayern gegen die völlig überforderten Borussen. Bei Gladbach stand das Schweizer Quartett Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo in der Startelf.